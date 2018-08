Tributo de Janet Jackson a su hermano enloquece las redes

Janet Jackson no ha pasado por alto el día en que su hermano, el Rey del Pop, cumpliría 60 años. La cantante ha compartido su primer video hecho para las redes sociales y se trata de un remake de uno de Michael, como tributo.

El video, que ha causado sensación en las redes, recrea "Remember the Time", de Michael Jackson. En el clip, Janet aparece vestida como una reina africana que envía a la muerte a los artistas que no la complacían con su espectáculo, tan solo moviendo su mano.

Los fans y seguidores en Instagram de los cantantes rápidamente encontraron la similitud entre ambos videos. En la versión original la modelo somalí Iman, era la terrorífica reina y fue Michael Jackson quien logró encantarla con su espectacular voz y baile.

No ad for you

En el video de Janet, la cantante utiliza su reciente mega hit junto a Daddy Yankee y es coprotagonizado por los comediantes de Instagram Kwaylon "BlameItOnKway" Rogers y Andrew "King Bach" Bachelor.

Otro conmovedor homenaje al Rey del Pop se lo hizo su sobrino TJ Jackson, que escribió en su cuenta de Instagram: "Me has inspirado. Tú me enseñaste. Tu me cambiaste.Estuviste conmigo en mi hora más oscura y siempre estaré agradecido contigo. Eras mágico pero muy humilde. Tú me enseñaste el poder de soñar. Me mostraste lo que es ser un hombre de verdad. Te quiero mucho y te extraño todos los días".