Imáginate viajar en metro y, de repende, encontrarte de pasajeros a los mismísimos Daddy Yankee y Janet Jackson. Increíble, ¿verdad? Pues eso mismo le pasó a algunos neoyorkinos el pasado sábado.

Los intérpretes de Made for Now están en plena promoción de su último hit, y para ir al Harlem Week Festival lo hicieron de una manera poco habitual para ellos: en metro.

Tan poco común, que para Janet Jackson fue la primera vez en subway, como explicó en sus redes sociales donde publicó algunas imágenes y vídeos de ese viaje en transporte público que seguro no olvidará nunca.

Acompañados de guardaespaldas, los dos cantantes se montaron con sus billetes ante el asombro del resto de pasajeros que no podían creerse que estuviesen en el mismo vagón que el puertorriqueño y la estadounidense.

Aunque para la artista de 52 años fuese algo novedoso montar en los vagones bajo tierra, Daddy Yankee sí sabe de qué va el metro. De hecho, montar con su compañera de profesión le hizo rememorar cuando lo hacía en su pasado para viajar a los estudios en Nueva York.

"En el presente viajando en el tiempo. Recuerdo cuando tomaba el subway para ir a los estudios en Nueva York", escribió el intérprete de Dura hace dos días junto a una imagen que roza los 400.000 likes en Instagram.

Mientras ambos artistas están en plena promoción, su hit no para de sonar. Después de 6 días en la plataforma YouTube, el colorido videoclip de Made For Now suma más de 19 millones de reproducciones. ¿No lo has visto todavía?