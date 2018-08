Estados Unidos,

Acaban de unir sus fuerzas dos grandes estrellas de la música internacional para dar lugar a un trabajo que, desde ya auguramos, se convertirá en todo un éxito a nivel mundial.

Los encargados de protagonizar esta nueva unión no son otros que la cantante estadounidense Janet Jackson y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quienes acaban de estrenar de la mano el sencillo y videoclip del tema Made for now.

La hermana del desaparecido Michael Jackson se ha arrimado a la potencia latina musical Daddy Yankee, para explotar su lado más urbano en su nuevo proyecto que llega después de tres años de ausencia en los escenarios.

Asimismo, con la fuerza que caracteriza a la voz fémina de los Jackson y la larga lista de éxitos que lleva consigo El Rey del Reguetón, ambos artistas aterrizan en las plataformas digitales dispuestos a impactar con el videoclip que presenta a Made for now.

El material fue filmado en varias calles de la zona neoyorquina de Brooklyn bajo la dirección del realizador Dave Meyers y además de su colorido y espectacular vestuario, trae como mensaje la unión de culturas y razas.

"Un honor haber trabajado con la reina @janetjackson nuestra misión es unificar el mundo a través de la música", comentó Daddy Yankee a través de su cuenta de Instagram.

La canción, por su parte, tiene como característica musical la fusión de ritmos R&B y reguetón, aportando una melodía nueva y refrescante que formará parte del 12 álbum de estudio en el que se encuentra actualmente enfocada la gran Janet Jackson.