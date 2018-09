Daddy Yankee y Janet Jackson se rinden ante el baile más tierno de "Made For Now"

Desde que anunciaron su colaboración estaba claro que Made For Now iba a ser todo un éxito. Daddy Yankee y Janet Jackson lanzaron hace tres semanas el resultado de su unión y desde entonces no han dejado indiferente a nadie.

Más de 35 millones de reproducciones acumula su videoclip en YouTube y, sin necesidad de emitir ningún challenge, cientos de usuarios se han lanzado a bailar el pegadizo hit y publicarlo en sus redes sociales. Uno de ellos se ha ganado un hueco especial en el corazón y perfil de Instagram de los intérpretes de la canción.

Protagonizado por un grupo de niñas nigerianas, las pequeñas han demostrado que el ritmo lo llevan en la sangre con su espectacular coreografía que además de conmover a los artistas se está ganando los aplausos de las redes sociales:

"El mundo bailando con Made For Now. Música que motiva a las naciones, ¡sólo buena vibra! Gracias Nigeria", ha escrito el boricua junto al repost del clip que ha sido rodado en Lagos (Nigeria). Por su parte, Janet Jackson ha expresado: "Oh Dios Mío, ¡amo este vídeo! Gracias Dreamcatchersda. Vosotras chicas sois preciosas y SÍ definitivamente sois Made For Now. Seguid bailando con esas sonrisas en vuestros rostros".

Pero no es el único vídeo que ha tocado el corazón de la hermana del fallecido Michael Jackson. Hace dos días, la cantante compartió un emotivo vídeo de un bailarín moviéndose al son de su tema con el puertorriqueño con su bebé enfermo de cáncer en un hospital. Junto a él escribió la intérprete de Escapade: "¡Kristian, eres #MadeForNow y superarás esto! Mi amor y oraciones están con usted y sus seres queridos. Sigue bailando".