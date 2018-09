Serie 58: Leñadores y Piratas pondrán el plato fuerte

Dos equipos que están en zona de comodines, Las Tunas (11-8) e Isla de la Juventud (9-8), dirimirán a partir de hoy la probable subserie más balanceada de los próximos días en la Serie Nacional 58.

Los vigentes subcampeones insulares visitarán el estadio Cristóbal Labra en medio de una racha de cuatro triunfos sucesivos, empeñados en remontar posiciones para entrar en el cuarteto de clasificación directa.

Otros duelos que podrían despertar interés serán los que enfrenten a Industriales (11-6) contra Camagüey (7-9), Ciego de Ávila (13-5) versus Sancti Spíritus (9-9) y Artemisa (11-7) con Guantánamo (9-9).

No ad for you

La séptima subserie del campeonato la completan los dual meets Granma (8-10) vs Mayabeque (5-12), Villa Clara (10-6) vs Cienfuegos (8-9), Matanzas (3-14) vs Holguín (9-8) y Pinar del Río (6-10) vs Santiago de Cuba (9-8).