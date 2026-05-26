Fallece exjugador cubano de polo acuático y su hermano le dedica doloroso mensaje

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El deporte cubano lamenta el fallecimiento de Raydel Carales Manzano, conocido cariñosamente como «Titi», exjugador de polo acuático que desarrolló toda su carrera dentro de Cuba representando a la provincia de Camagüey en el alto rendimiento nacional.

La noticia fue confirmada por su hermano, el también polista Giraldo Carales, a través de una emotiva publicación en redes sociales que generó una amplia ola de condolencias en la comunidad deportiva cubana.

«Hoy se me fue TITI. Y siento literalmente que se me fue una parte de mi alma con él», escribió Giraldo en el mensaje que conmovió a miles de seguidores.

Raydel se formó y compitió en las piscinas cubanas desde joven, destacando por su disciplina, esfuerzo y carácter competitivo en los torneos nacionales. Tras su etapa como atleta activo, se mantuvo ligado al deporte como entrenador del equipo élite cubano de polo acuático.

Fue también el pilar del entrenamiento diario de su hermano Giraldo durante los años en la escuela de alto rendimiento de la isla. Ambos crecieron pegados, compartiendo cada aspecto de la vida cotidiana y deportiva.

«Dormíamos juntos. Nos despertábamos juntos. Nos lavábamos la boca juntos medio dormidos para ir a entrenar. Íbamos juntos en la guagua para la piscina. Calentábamos juntos. Hacíamos pesas juntos. Nadábamos juntos. Hacíamos pases juntos. Tirábamos a puerta juntos», relató Giraldo en su publicación.

El mensaje también destacó el papel de Raydel como guía y protector desde la infancia: «Tú fuiste mi guía desde niño. Como eras el bueno de la casa, todas mis indisciplinas terminaban cayéndote a ti. Los profesores hablaban contigo por mí. Y sin darte cuenta empezaste a protegerme desde chiquito».

Giraldo recordó además la fortaleza que definió a su hermano dentro del agua: «Porque a ti nunca te regalaron nada. Tú no eras el más técnico. Tú eras cojones, esfuerzo y corazón».

También evocó una injusticia que nunca olvidó: Raydel fue excluido del equipo nacional juvenil de Marcelo Salado pese a ser líder goleador de las categorías escolares, un episodio que marcó profundamente a ambos.

Giraldo, quien emigró a España para competir en ligas europeas, vivió durante años la separación geográfica de su hermano como uno de los mayores sacrificios de su vida. En diciembre de 2021, tras más de dos años fuera de Cuba, protagonizó un emotivo reencuentro con Raydel en el Aeropuerto Internacional «José Martí» de La Habana, momento que compartió en redes sociales y que conmovió a miles de personas.

«Pocas veces dos hermanos viven lo que vivimos nosotros. Por eso aunque no llegamos a vivir cuarenta años juntos, siento que vivimos lo que otros hermanos vivirían en setenta. Porque nosotros no compartíamos ratos. Compartíamos la vida entera», cerró Giraldo en su desgarrador homenaje.