El futbolista argentino que aseguró que Maluma le pidió un encuentro íntimo se disculpa

Después de la polémica que desató el futbolista argentino Leonel Parraguez tras asegurar a través de redes sociales que Maluma le había pedido un encuentro íntimo, el jugador se ha retractado y ha pedido disculpas al colombiano por haberle involucrado en este escándalo.

Hace unas semanas, el deportista argentino dio mucho que hablar con un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram en el que mostraba su pene dedicándoselo al intérprete de Mala Mía y además afirmaba que le había pedido tener relaciones con él.

Pero parece que todo fue una broma de mal gusto por parte del jugador del Club Atlético Victoriano Arenas de la Primera División de Argentina, ya que ha vuelto a publicar un clip arrepentido por sus palabras y disculpándose públicamente con el Pretty Boy y sus seguidores.

No ad for you

"Hola mi gente, hice este vídeo más que nada para pedir disculpas a Maluma y a todos ustedes por lo sucedido, por la broma de mal gusto", empieza explicando Leonel Parraguez a la cámara.

"Cometí un error, como lo pudo cometer cualquiera y el nombre del artista pudo ser cualquiera, espero que me conozcan como realmente soy, no soy homosexual, no conozco a Maluma y quería pedirles disculpas a los fans, que me escriben muchas cosas feas", continúa diciendo el futbolista en el vídeo en un tono suave y conciliador, al contrario del que usó cuando acusó a Maluma de haberle pedido relaciones íntimas.

Maluma, por su parte, nunca llegó a hacer declaraciones sobre esto, incluso ni cuando se le preguntó sobre el tema en una entrevista tampoco quiso responder.