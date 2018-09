Rojitas: “Adalberto es una de las torres de la cultura cubana y trabajar con él fue la mejor de las enseñanzas”

En los comienzos de la década de los 90, la afamada orquesta de Adalberto y su Son cobró un renovado brío al incluir en su nómina a un joven que, además de guapo, poseía una voz y un carisma que atraían a bailadores y a no bailadores, como yo.

Era un verdadero placer verlo actuar, sí, actuar, porque Jorge Luis Rojas lo que hacía era actuar encima del entarimado, en un estudio televisivo, en cualquiera de los escenarios donde tocaba la orquesta del Caballero del Son, el señor Adalberto Álvarez.

Desaparecido del entorno cultural cubano, encuentro a Rojitas en Las Vegas, ofreciendo una serie de conciertos, en compañía de su esposa, Eli Zabeth, también cantante.

“¡Qué placer contactar contigo, ahora desde Las Vegas, aunque sigo viviendo en Toronto, Canadá. Decidimos, Eli y yo venir a Estados Unidos: primero ofrecimos dos conciertos que recibieron tremenda acogida en Miami.

“También se hizo mucha radio y TV. Fui entrevistado por la afamada cadena Telemundo, en el programa Acceso Total, y en otros de América TV, Univisión Radio y por CiberCuba Live, éste con mucha repercusión.”

Me alegro muchísimo porque yo no puedo olvidar aquella época, aquel principio de los difíciles años 90, cuando conocí a Rojitas.

“Mira, entre 1991 y 1994 fui uno de los cantantes líderes en la orquesta Adalberto y su Son. Grabé tres discos, realicé numerosas giras nacionales e internacionales, y más de diez temas interpretados por mí se colaron en los primeros lugares de la preferencia popular.

“Entre ellos sobresalen "La novia de un amigo mío", "Dale como es", "¿Qué te pasa mami?", "Vivir lo nuestro" así como "Y que tú quieres que te den".

Recuerden que esta última revolucionó a toda la Isla porque era una sátira de los tantos creyentes que 'no podían' creer, en aquellos tiempos de ostracismo religioso en el que vivimos tantos años: “aquéllos que van a consultarse por la madrugada”, era repetida y repetida a vox populi, como una protesta coreada por millones de gargantas.

“Fue una etapa importantísima para mí, pues considero que esta orquesta es la verdadera universidad del son. En mi opinión Adalberto es una de las torres de la cultura cubana, y trabajar con él e interpretar sus canciones fue la mejor de las enseñanzas“.

¿Y ahora qué cantaste? ¿Cómo ha seguido tu vida profesional?

“En la TV de Miami presenté un popurrí de temas de los Bee Gees llevados a la Salsa que ha sido un éxito total, muchas veces compartido, con muy buenas críticas debido a su calidad y buen gusto, al decir de los que lo han visto.”

¿Y en Las Vegas, cómo ha sido?

“Fenomenal. Fui entrevistado en el programa televisivo Vegas Vibes, sobre mi trayectoria artística y una clase Magistral de canto y movimiento escénico que realizaré este viernes 7 de septiembre en la Asociación Cultural Asiática de Las Vegas.

“Además de dos presentaciones, fui entrevistado por el rotativo El Mundo de Las Vegas y, ¿sabes cuál fue el titular? "La Voz de oro de Cuba, Rojitas". Como recordarás así me conocían hace muchos años en Cuba.

“También he hecho convenios, nuestra Roga Production Music & Arts, con productoras de aquí como Ermis Media, para futuros proyectos artísticos.

“Tenemos proyectados videoclips y fotos profesionales, tanto para mí como para mi esposa Eli Zabeth, quien, por cierto, está por lanzar un nuevo disco, un sencillo que se titula "Soledades Pasajeras". Para mediados de septiembre regresamos por más conciertos a Miami.”

Retomamos el tema del Rojitas tan querido por la juventud y los no tan jóvenes de los 90.

“Soy capitalino, ya sobrepasé los 50 (¡Uf! ¡Cómo pasa el tiempo caray!), hijo de Rigoberto Rojas y Teresa González y hermano de Teresita. Mi infancia fue feliz, repleta de música y gratos momentos. Viví en Londres entre 1974 y 1978, algo que me ayudó en la interpretación de canciones en inglés.

“Actualmente resido en Toronto, Canadá y estoy casado con Eli Zabeth Gavilla, también cantante, una mujer bella y exquisita, que canta y vuela a mi lado; ella camina el sendero de la canción y la creación junto a mí. Ella ha sido una bendición para mi vida y mi canto. Con ella el camino se hace más corto en el dolor y más largo en la esperanza. Tengo una preciosa hija, Claudia, de otro matrimonio; ya tiene 21 años.

“La música me nace desde muy chico, de la mano de mi abuelo José Manuel González, quien me hacía incursionar en la trova tradicional, sobre todo de Miguel Matamoros ; además él tocaba la armónica auto didácticamente.

“Mi mamá poseía una excelente voz y juntos cantábamos en las fiestas familiares "La Tarde" de Sindo Garay.”

¿Eres académico? Me refiero a estudios musicales, ¿o eres autodidacta?

“Si te refieres a la ENA, el ISA, no. Yo estudié con Argelia Fragoso y Mariana de Gonish: seis años de canto. Toco los instrumentos de percusión: batería, cajón, bongos, etc. en forma autodidacta. He grabado en discos como percusionista.

“He estudiado tanto la historia de la música cubana y general que puedo sentarme a debatir con el más conocedor. He hecho lo que quise en la vida, gané premios, reconocimientos. Estoy satisfecho de haber hecho lo que elegí, pues, te cuento de lo que soy graduado es de Finanzas y Créditos y Comercio Exterior. Jaja.”

¿Cómo influyó en ti tu estancia en tierras británicas?

“A mi llegada de Londres en 1978 traía toda la influencia recibida del rock y el pop ingleses de los 70, ahí comienza mi historia. Por un lado, los Beatles, los Bee Gees; por el otro, los Van Van, Son 14 y Rubén Blades, y todo, todo comienza a entremezclarse en forma perfecta.

“Ya en 1981 comienzo a hacer canciones junto a Humberto y Rolando Padrón y un año después integro el grupo universitario Tampa, el cual considero marcó un cambio radical en mi carrera: fue mi primer encuentro con la poesía trovadoresca y la canción, gracias a los excelentes temas de Lorenzo Díaz y Fernando Torres. Fue una escuela en lo referente a armonía y polifonía aplicada al canto.”

Después formaste junto a Alfredo Hernández el Dúo Evocación, ¿qué te reportó?

“Eso fue por el 1984. Alfredo, que también fue miembro del grupo Tampa, me llama un día y me comenta que quería hacer un trabajo con el repertorio de la trova tradicional, las más conocidas y difíciles. Acepté y en menos de un mes ya teníamos 10 canciones montadas.

“Evocación participó en todos los programas musicales de la Televisión Cubana, en varios festivales de trova por toda Cuba y logró grabar un disco para el sello EGREM. El disco se tituló "Evocación a la Trova"; el productor fue Juan de Marcos González, actual director de Afrocuban all Stars. Pero, por razones aún desconocidas EGREM jamás saco el disco. Lo grabaron pero no lo sacaron... ¡Pasan cada cosas!”

Después ampliaste tus horizontes al formar parte del Grupo Oasis.

“Sí, en los mismos 80 fui el primer cantante de Oasis, grupo que trabajaba un repertorio más internacional: rock, pop, jazz, blues y música country. Además comienzo a vivir una etapa más fértil, en lo que a composición y autoría se refiere.

“Nacen canciones del binomio Jorge Byron /Jorge Luis Rojas, muchas de las cuales jamás han sido grabadas; no obstante, fue una experiencia insuperable.”

También estuviste muy activo en espectáculos nocturnos.

“Pues sí. Entre los años 1989 y 1990 participé en varios shows nocturnos en el Salón Rojo del hotel Capri y el Turquino del Habana Libre, específicamente con las agrupaciones Ciquillo Cubano y Clave 5, y una corta estancia en el conjunto Los Latinos.”

Ya en el 91 entras a cantar con Adalberto hasta que decides independizarte con un grupo propio.

“Entre 1995 y 2004 me independicé: Rojitas y su Orquesta. Así grabé cuatro discos y coloqué 11 temas en los primeros lugares de todas las listas de éxitos de Cuba: "Quisiera ser el viento", "Regálame tu encanto", "Un suceso en tu vida", "La fiesta del Caribe", "Vainilla Chip", "Yo quiero besar tu boca", "Hechizo de Luna" son algunos de ellos.

“Pero también hubo otros que marcaron una diferencia como "Baby I love your way" de Peter Frampton, "Rosalindas eyes" de Billy Joel y "You are not alone" de Michael Jackson, las tres versiones de salsa, interpretadas en inglés.”

Te escucho y me parece verte envuelto en las 'pepillas' de aquellos tiempos, todas disputándose una de tus hermosas sonrisas.

“Sí, fueron momentos muy agradables e inolvidables. Si te cuento que cuando tocaba con mi orquesta en plazas, carnavales, fiestas populares, tenían que ponerme protección; en una ocasión me sacaron escondido en un guacal de instrumentos porque la multitud quería un pedazo de mí: arrancarme el cabello, la barba jaja.”

¿Giras internacionales, conciertos en el extranjero de aquellos tiempos?

“Hicimos numerosas giras nacionales e internacionales. Gustábamos. Mi orquesta tenía un sonido más cercano a la fusión: salsa, son, bachatas, merengues, vallenatos, cumbias. Todo marcado con una influencia del pop/rock.

“Considero que en esa etapa logré mi realización completa y total como artista. Mi desarrollo como compositor, autor, director de orquesta (tomaba las decisiones, firmaba mis propios contratos y realicé mis proyectos con éxito).

“Fui nombrado 'La voz de oro'... título que me dieron y que realmente siempre me ha costado trabajo creerme, pero me ha perseguido desde el momento en el que me lo comenzaron a decir hasta la fecha y que yo agradezco con todo el corazón.”

¿Anécdotas, recuerdos, momentos que quieras narrarme?

“Son muchísimas, pero por ejemplo, de las experiencias más importantes para mí hay una que guardo con mucho cariño y fue la posibilidad de conocer y trabajar con George Martin, productor de los Beatles y de tantas otras figuras conocidas.

“Tuve el honor de cantar Hey Jude de los Beatles con un arreglo para la Sinfónica Nacional dirigida por él. Recuerdo que antes de empezar, me llamó y me dijo: 'por favor, no olvides que debes estar atento a mi mano porque este arreglo sinfónico no comienza igual que la versión original de los Beatles'.

“A partir de ese momento no dejé de atenderlo y mirarlo fijamente esperando el ansiado momento. Al final me dio las gracias, me estrechó la mano y yo sentí que le estaba dando la mano a todos los Beatles al mismo tiempo.

“Unos días más tardes se le entregó el ejemplar del disco Here comes el son (un tributo a la música de los Beatles llevada a diferentes géneros de la música cubana) del cual fui co-productor y arreglista de voces; y canté seis de los temas del disco. Él escuchó el disco y dijo: 'Ahora conozco de nuevo a los Beatles a través de la música cubana'.”

Debe haber sido emocionante ese momento, ese reconocimiento de tan grande artista. Como sé has cantado junto a grandes de la música salsa.

“Conocí a figuras y agrupaciones importantes como Rubén Blades, Cheo Feliciano, Willie Colón, Andy Montañez, Luis Enrique, El Gran Combo de Puerto Rico. En una ocasión había un camerino destinado a los salseros, donde nos reuníamos para esperar, cada uno, su turno para la actuación. Así las cosas, entra Cheo Feliciano y me dice: 'Tú eres el Pana de Cuba'... y Luis Enrique le dice: ...'Sí, ése es Rojitas'. Ese fue el inicio de muchos otros encuentros llenos de camaradería y hermandad.”

Pero tú te caracterizas más por la fusión, por tus canciones y baladas, ¿no?

“Yo soy esencialmente un baladista, me gusta el mundo de la cancionística, la trova y la música cubana en general; disfruto mucho las agrupaciones vocales, las orquestas y grupos que realmente sean buenos, únicos y originales.”

Pasaron los años, se dispersó tu orquesta, y desde el 2006 hasta la actualidad resides en Toronto. La gente vive preguntándose: ¿dónde se metió Rojitas?

“En efecto, han pasado muchas cosas. Vivo en esa gran urbe. He grabado cinco discos, con diferentes disqueras. Los más recientes son el disco Habana donde se incluye un tributo a los Bee Gees en salsa, que ha gustado mucho y me ha abierto muchas puertas.

“En el 2017 salió al mercado el disco Destino, con un trabajo muy diferente a lo que había hecho anteriormente: un disco de bolero/jazz.

“He realizado innumerables giras por Estados Unidos y Japón, como cantante y productor, entre ellas un periplo muy importante por USA con la reconocida orquesta cubana Cubanísimo de Jesús Alemañi. Además continúo mi trabajo como miembro del jurado de los Grammys Latinos.

“Viviendo en Canadá he podido compartir escenarios y colaborar en producciones con figuras y grupos emblemáticos como Rubén Blades, Willy Chirino, Amaury Gutiérrez , Nora (Orquesta de la Luz), las orquestas Cubanísimo, Riverside Miami, de la Luz y del Sol; así como las agrupaciones Cassava Latin Band, Toronto Rythm Machine y Tumbao Toronto.

“También canté junto a otros cantantes nipones como la soprano Mayo Amagai y el grupo Spicks Specks, entre otros.”

Y en Cuba, bien poco o nada se sabe de esto. ¿No tienes en mente compartir tanto éxito con tu Verde Caimán?

“Estoy pensándolo muy seriamente, tanto Eli como yo soñamos ir a cantar a Cuba”.

Además de cantar en Cuba, ¿qué otros proyectos tiene Rojitas?

“En la actualidad soy productor, director artístico, mánager y fundador de ROGA Production Music & Arts; una agencia para la creación y el nacimiento de nuevos artistas.

“Más de 70 canciones de mi autoría han sido grabadas en mis discos y en discos de otros artistas. Mi voz aparece en más de 50 discos, entre originales y compilaciones.

“La producción artística y musical ha sido una constante en mi carrera: producciones discográficas, música para series y programas de Televisión y la Radio, espectáculos en vivo, giras artísticas, Festivales; con probado éxito, dan fe de mi labor como productor.

“Añade a esto mi carrera como cantante. Y no dejes de mencionar la posibilidad que tuve de conducir y presentar varios programas de la Televisión y la Radio en Cuba”.

Recuerdo algunos de ellos, Tiempos en 1996, A media luz, 1998, Festival Boleros de Oro, 1999 y Montado en el Aire, 2000. Y sé también que en eso mucho tuvo que ver la talentosa directora de la Televisión Cubana Gloria Torres.

“¿Te sabes esa anécdota? Jaja. Un día, al salir yo de la grabación de un programa, Mi Salsa, con mi Orquesta, me encuentro en el pasillo con Gloria que me mira de frente y me dice: 'Tú me tienes que ayudar... Tengo un estudio lleno de invitados y no tengo conductor'.

“De momento entro al estudio y veo a todas aquellas figuras sentadas esperando ser entrevistadas; entre ellos, Tony Pineli, quien me tranquilizó diciéndome que todo iba a salir bien ¡y salió bien! Jaja.

“De esta manera nacía una nueva faceta para mí: conductor de la Televisión. Además fui jurado en la OTI, y en los Festivales "Buscando el sonero" y "Adolfo Guzmán”.”

En esta arista, Rojitas tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes de la cultura cubana como Rosita Fornés, Chucho Valdés , María de los Ángeles Santana, Eddy Martin, Humberto Solás, Amaury Pérez, Adolfo Alfonso, Verónica Lyn, Zaida del Río, Tony Pineli, Josefina Méndez, Adalberto Álvarez, entre muchos otros.

Es casi una novela la vida de este hombre ya maduro, que no ha cambiado su expresión de muchacho alegre y sensual, aunque me imagino que su esposa Eli Zabeth lo tenga bien “amarrado”.

“Conocí a Eli el 9 de febrero del 2015 en la estación Radio voces Latinas donde ella fungía como co-conductora de uno de los programas musicales.

“Ella me entrevistó y ya llevamos tres años y la entrevista no se termina. Desde ese día no pude apartar mis ojos de los suyos y no he podido separarme de ella nunca más. En ocasiones pienso que nos conocemos de otras vidas y que después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar.

“Para ambos ha sido como una lluvia de amor, éste, nuestro encuentro y una bendición de calma, creación y paz. Seguir cantando, creando, caminando por el sendero de la buena canción; producir nuevos discos propios y para otros artistas; nuevas giras, conciertos, y por sobre todo volver a cantar en Cuba. Ya estamos dando todos los pasos necesarios para hacerlo.”