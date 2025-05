El Chacal ha conquistado TikTok de una forma muy distinta a la habitual: con una gran dosis de ternura protagonizada por su hijo. El reguetonero cubano compartió un video en el que su hijo cantando el tema “Si me dejas” frente a familiares y amigos, y termina emocionando al propio artista hasta las lágrimas.

La escena transcurre en un ambiente festivo y familiar. Milan, vestido con un pijama de tiburones y unas Crocs azules, se adueña del micrófono como si llevara años sobre los escenarios. Mientras canta, su padre lo observa con una mezcla de asombro, emoción y orgullo, hasta que los ojos se le llenan de lágrimas.

El video se ha vuelto viral en cuestión de horas, y los comentarios de los seguidores no han tardado en multiplicarse. La mayoría coinciden en lo mismo: que el Chacal no solo es un gran artista, sino también un padre entregado y sensible.

"Qué bello momento", "Ya hay relevo para el escenario", "Un papá orgulloso de verdad", "El talento se hereda", fueron algunas de las frases más repetidas por los fans.

Más allá del canto, lo que ha tocado a miles de personas es la sinceridad del gesto: un padre profundamente conmovido al ver a su hijo interpretar una canción que, probablemente, forma parte de su historia personal y musical.

El Chacal, que se ha caracterizado por mantenerse alejado de escándalos y por mostrarse como un hombre sencillo y familiar, ha regalado con este video uno de los momentos más tiernos del año en redes sociales.

Y Milan, con su desparpajo y carisma natural, parece listo para seguir los pasos de su padre. El relevo no solo está asegurado, también viene con voz propia.

