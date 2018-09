Debate sobre la nueva Constitución cubana: en 35 minutos y con fondo musical

Las redes sociales están siendo, por estos días, el mejor espacio para mostrar cómo están teniendo lugar los debates sobre el borrador de la nueva Constitución cubana.

Si hace unas horas el profesor Carlos Lazo proponía eliminar la exigencia de pasaporte cubano para los nacionales que residen en otros países, en esta ocasión desde el perfil Alianza Afro-Cubana se ha descrito una de estas discusiones de barrio.

"Me preocupa el panorama del debate constitucional. En la noche de ayer lunes, se celebro la discusión del Proyecto de Constitución en una cuadra del municipio Playa, para ser más específico, en el reparto Buenavista en La Habana" comienza la nota.

El testimonio refiere por un lado baja participación ("ni la mitad de todos los que viven en esas dos cuadras") y poca seriedad e implicación ("para terminar rápido porque las personas tenían cosas que hacer y había amenaza de lluvia").

Y si pintoresco le fue a quien comenta la estampa que el debate transcurriese con "canciones de Justin Bieber, Rihanna, Chocolate, El Kamel y El Chacal " de fondo, más preocupante le resulta que todo tomase "35 minutos, mientras que nuestros dirigentes, les llevó días redactar el proyecto".

Esta escena, por su parte, revela una vez más la apatía política de muchos ciudadanos cubanos, la desesperanza y la falta de confianza de confiana en el futuro, consecuencias de la tan enraizada certeza de que todo "seguirá igual".

El debate ("consulta popular") sobre la nueva Carta Marga cubana tendrá lugar hasta el venidero 15 de noviembre. El 24 de febrero de 2019, por su parte, se llevará a cabo el referéndum para ratificar la nueva Constitución de la República.

A continuación copiamos el texto íntegro publicado en el referido perfil en Facebook.

El encuentro debió comenzar a las 8:00pm, pero comenzó 13 minutos más tarde (8:13pm)

Pude observar y contar a todos los presentes. Habían exactamente 32 personas, que no es ni la mitad de todos los que viven en esas dos cuadras (porque eran 2 cuadras las que estaban citadas) De esas 32 personas, habían solamente 7 jóvenes (2 féminas y 5 hombres). La mayoría de los presentes, son afrodescendientes.

Después de cantar las notas de nuestro Himno Nacional, la señora que dirigía el debate, explicó como iba a funcionar el diálogo. Decía que ella iba a leer de modo resumen la introducción, los títulos, capítulos y algunos "artículos importantes" y las personas cuando iban a expresar su opinión, tenían que decir su nombre y apellidos, si querían que se modificara, se eliminara el párrafo tal (...) y así, de esa forma quedaría en el acta redactada. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando ella dijo, que iba a ser así para terminar rápido porque las personas tenían cosas que hacer y había amenaza de lluvia. Eso fue música para los oídos de muchos de los presentes que no dejaban de ver la hora en sus relojes o teléfonos móviles.

Pues ya comenzado el debate, parecía que estabamos en un monte donde solamente se escuchaba a los grillos. Solamente cabe destacar la participación de tres personas, entre ellos, quien escribe esta publicación (yo)

Lo más imprecionante fue que el debate estuvo acompañado por un fondo musical, me refiero canciones de Justin Bieber, Rihanna, Chocolate, El Kamel y El Chacal. Donde estaba esa música habían muchos jóvenes que prefirieron escuchar estas melodías antes que discutir el futuro de nuestro país, porque lara ellos "esto seguirá igual" ??

Pues el debate finalizó a las 8:48pm. Solamente duró 35 minutos, mientras que nuestros dirigentes, les llevó días redactar el proyecto. A todos les dio tiempo ver el final de Vivir del Cuento y la telenovela. Este panorama me preocupa. No me quiero imaginar en otros lugares de nuestro país como ha sido el debate, donde desafortunadamente la prensa no estuvo presente.