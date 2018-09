Cubano Andy Clay da “gracias a la vida” por nominación a los Grammy Latinos de La cama

El músico holguinero Andy Clay, residente en Miami, confesó su alegría por la nominación a los Latin Grammy de La cama, un tema que compuso junto a la popular cantante colombiana Karol G.

“Desde que mi abuelo me regaló aquella primera guitarra en Holguin cuando tenía 3 años hasta hoy que estamos nominados a Latin Grammy como Canción Urbana Del Año ha pasado mucho! Ha sido un camino largo lleno de momentos buenos y otros no tanto, de muchos sacrificios por perseguir lo que ha sido mi pasión! Pero ahora sólo puedo decir Gracias a la Vida, que me ha dado tanto”, escribió el músico en su cuenta de Facebook.

El tema Mi cama está nominado en la categoría de Mejor canción urbana del año y ha incrementado la popularidad de Karol G. La cantante está nominada junto a Downtown, de Anitta y J Balvin; Dura, de Daddy Yankee; Sensualidad, de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin y X, de Nicky Jam & J Balvin.

No ad for you

Andy Clay produjo Mi cama junto a Rayito, quien trabaja para Shakira. El músico cubano ha ganado fama por sus colaboraciones junto a Prince Royce y la banda CNCO, entre otros artistas.

La canción ha alcanzado millones de visualizaciones en Youtube y su ritmo contagioso la ha convertido en un gran éxito de Karol G, quien ha sido reconocida por Spotify como una de las principales artistas latinas.

Recientemente la artista presentó el tema Culpables, grabado junto al puertorriqueño Anuel Aa. La canción recibió más de un millón y medio de visitas en menos de 12 horas luego de su publicación.

Anda Clay es otro de los músicos que integran la amplia selección de artistas cubanos que han sido nominados en esta nueva edición de los Grammys Latinos, cuya ceremonia de premiación se celebrará el próximo 15 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.