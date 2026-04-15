Descemer Bueno pide que le recuerden a Chico Buarque que hay un Grammy preso en Cuba: "Maykel Osorbo es nuestro Antonio Maceo de esta época"

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El compositor y cantautor cubano Descemer Bueno pidió este miércoles recordarle al cantautor brasileño Chico Buarque que hay un ganador del Grammy Latino encarcelado en Cuba, y comparó al rapero Maykel Osorbo con el héroe independentista Antonio Maceo: "Para mí es nuestro Antonio Maceo de esta época, es nuestro general en batalla".

Las declaraciones las hizo en una entrevista a CiberCuba en directo, en la que Bueno se sumó al llamado que el saxofonista Paquito D'Rivera había lanzado el 11 de abril: "Que alguien le diga a Chico Buarque que hay un premio Grammy preso en Cuba".

"Yo tengo una relación con Michael muy estrecha", afirmó Descemer, usando el nombre con el que conoce a Osorbo. "Un tipo que no... que le da susto al miedo, por eso es que está en esa situación", añadió, describiendo al rapero como alguien que no se doblega ante la represión del régimen cubano.

Descemer subrayó el vínculo personal que mantiene con el preso político: "Una persona que siempre trato de estar cuando me llama, cuando la familia me llama".

Ambos artistas son coautores e intérpretes de "Patria y Vida", el himno de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, que ganó dos Latin Grammy el 18 de noviembre de ese año -Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana- mientras Osorbo ya estaba detenido desde el 18 de mayo de 2021.

"Ese Grammy trajo mucha amargura, trajo mucha tristeza, pero muchas alegrías", reconoció Descemer sobre el galardón que convirtió a Osorbo en el primer músico cubano en ganar un Grammy Latino desde prisión.

Osorbo fue condenado en junio de 2022 a nueve años de cárcel. En enero de 2026 fue trasladado arbitrariamente a la prisión Kilo 8, en Pinar del Río, donde permanece sin medicamentos ni abrigo adecuado.

Descemer amplió el llamado más allá de Buarque: "Y sí, hay que recordarle a Chico Buarque, hay que recordarle al sumo pontífice que está ahora en nuestra iglesia", en referencia al nuevo papa recientemente elegido.

También criticó al cantautor brasileño y al fraile dominico Frei Beto por su silencio cómplice: "En el caso de Chico Buarque y de todas estas personas como Frey Beto, creo que necesitan ver una realidad de Cuba que están viendo muy desde lejos".

Junto a Osorbo, Descemer mencionó a otro preso político destacado: "También tenemos a Luis Manuel Otero Alcántara, que no tiene un Grammy, pero tiene muchos premios, tiene muchos reconocimientos". Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, permanece encarcelado en Guanajay pese a que la organización Cubalex considera su condena de cinco años ya extinguida desde marzo de 2026.

"Es una gran pena que Michael y la gran cantidad de presos políticos, presos de conciencia, estén pasando por este momento", lamentó el cantautor.

Descemer también cargó contra Silvio Rodríguez, calificando de "vergonzoso" que el máximo exponente de la trova cubana recibiera un fusil AKM en un acto oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas presidido por Díaz-Canel el 20 de marzo de 2026, mientras Osorbo permanece encarcelado por cantar.

La comparación entre Osorbo y el general afrocubano conocido como el "Titán de Bronce" que luchó contra el colonialismo español tiene una dimensión explícita: ambos son afrocubanos que desafiaron al poder establecido sin rendirse.