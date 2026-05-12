Aymée Nuviola habla de sus próximos dos discos y canta en vivo para CiberCuba

Aymée Nuviola cerró la entrevista concedida en vivo este lunes a CiberCuba revelando los detalles de sus próximos proyectos musicales y cantando para la audiencia, en un tramo final que dejó a los seguidores aplaudiendo su canción «Ponte Bonita», estrenada en febrero.

«Estoy terminando dos discos», confirmó la artista, conocida como «La Sonera del Mundo» y ganadora de dos Grammy y dos Latin Grammy, durante la conversación conducida por la periodista Tania Costa.

El primero de esos álbumes propios tiene un título tentativo vinculado al grupo «Más con Menos» —aunque Nuviola aclaró que aún no está segura del nombre definitivo—. Según adelantó, la acompaña Eduardo Ramos, percusionista y director de esta agrupación, radicado en México.

El segundo trabajo es un disco grabado en vivo en el Ronnie Scott's Jazz Club de Londres, al que la propia artista describió como «la catedral del jazz».

«Grabamos un álbum en ese club de jazz Ronnie Scott's que está en Londres, en Inglaterra, y estamos trabajando sobre él también para sacarlo porque es 'live'. Es música en vivo grabada todo allí», explicó.

Nuviola atribuye su incursión en el jazz latino a su colaboración con el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, realizada hace aproximadamente cinco o seis años, y que le abrió las puertas en ese circuito internacional.

Paralelamente, la cantante reveló que el álbum «Caché», grabado en Puerto Rico con el maestro Pete Perignon, ya está producido y es el que están sometiendo a los Latin Grammy en la categoría de salsa. «Es un álbum de salsa hecha en Puerto Rico con el maestro Pete Perignon y que es el que estamos sometiendo a los Grammy Latinos en la categoría salsa en esta oportunidad», dijo.

Nuviola también habló de su participación en el álbum «Renacimiento» del productor salvadoreño Samuel Quiroz, en el que grabó dos temas: uno de rumba flamenca junto al artista gitano conocido como Negri (Enrique Heredia), y otro titulado «Reencuentro», una versión de la canción de Álvaro Torres ya disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre esa canción, la artista fue especialmente emotiva: «Es como un recorrido emocional por lo que pasamos todos los que migramos. Pero a cuántos cubanos no nos pasa que vamos al barrio y fulanito se murió, el otro se fue a España... Y tú empiezas a vivir un espejismo porque tú estás con recuerdos de cosas que ya no son».

Nuviola también anunció una gira por Europa prevista principalmente para noviembre, con fechas en las Islas Canarias —Fuerteventura y Tenerife—, Madrid e Italia, además de compromisos en Puerto Rico, incluyendo las fiestas patronales de Hatillo y un proyecto con el programa «Sesiones desde La Loma», conducido por Norberto Vélez.

Al cierre de la entrevista, y a petición del público, Nuviola cantó en vivo un fragmento de «Ponte Bonita», canción propia dedicada al empoderamiento femenino.

«Si te dicen que has perdido la belleza de la juventud, eso es mentira. No hay nadie más linda que tú... Ponte Bonita, Ponte Bonita, y sale para la calle con la frente en alto, mamita».

La artista resumió su momento con una frase que define su ritmo de trabajo: «Siempre moviéndonos, siempre moviéndonos, incansablemente. Que no pare. Trabajando».