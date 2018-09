Pancho Céspedes llama “respondones malcriados” a "fuentes" de Miami

No ad for you

El famoso músico cubano Pancho Céspedes divulgó en las redes sociales un mensaje en respuesta a las declaraciones de su amigo, el realizador de televisión Juan Pin Vilar, en las que fustiga al director de la disquera cubana Egrem, Mario Escalona, por impedir un concierto del autor de Vida Loca en La Habana. En el mensaje el músico muestra su apoyo a Vilar aunque no se refiere directamente al hecho descrito, incluso llama “respondones malcriados" “a fuentes" de Miami que le han pedido entrevistas. “Me están llamando de Cuba y he leído algunas fuentes evidentemente al servicio de criterios inducidos; aunque no acostumbro responder a ciertos "respondones malcriados" de Miami, solo quiero hacerme el favor de decirles esto: Si el objetivo de esta "anhelada" entrevista es tener mi opinión sobre lo que publicó Juan Pin Vilar Hernández, quiero decir algo primordial para mí y es que es mi amigo, hermano de miles de cuerdas y a veces locas "hazañas". Si aún no me explico, siempre he valorado éste sentimiento de Amor no como un capricho o sólo divertimento lógicamente, si no basado en la confianza, fidelidad incondicional, la bondad y en el entendimiento”, dijo el reconocido compositor y cantante. Céspedes, quien ha desarrollado una exitosa carrera desde que emigró a México hace más de 20 años, agregó: “Otro principio que compartimos es la preocupación constante por la Cultura y el Arte nuestro hacia lo Universal que sigue siendo a pesar de los tiempos en que vivimos con este violento punto de giro, independientemente de la "ventaja" o no económica financiera que se posea. No hago apología de la pobreza y sí la de valores y principios que hoy pareciera para algunos mejor sepultar ante tanta incertidumbre y eso nos puede convertir en cómplices de llevar a nuestra raza hacia una especie de limbo donde esperemos ser perdonados de no sabemos qué o por quién(es)” . El músico envió palabras de agradecimiento y amistad a Vilar, mientras indicó que sigue en busca de “la aún difícil tolerancia ante lo que creemos” “¡Qué maravilla esta de querernos tanto y saber que nuestra amistad tiene esos apreciados ingredientes dentro del Amor que son la bondad, la búsqueda de la aún difícil tolerancia ante lo que creemos por necesidad que tiene la posibilidad de caminos más saludables”. "¡Viva mi Cuba amada con todo el sacrificio en mayor o menor medida de todos sus hijos (a)s!", agregó Céspedes. Vilar escribió el pasado mes de agosto una carta en la que menciona directamente al director de la Egrem como el principal obstáculo para que Pancho Céspedes regrese a cantar en La Habana. “Parece que el Señor Mario Escalona se siente muy protegido por algún funcionario tan limitado intelectualmente como él. Tan protegido que bloquea todo esfuerzo para que Pancho Céspedes cante en La Habana. Bien, queda abierto mi muro para incluir una votación a ver quién le aporta más a la cultura cubana:o Pancho o Mario Escalona”, dijo Sus palabras fueron criticadas por la Egrem en un comunicado publicado en el perfil de Facebook de la empresa. “El director de programas de televisión Juan Pin Vilar ha publicado en su perfil un post donde responsabiliza al director de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, Mario Escalona, de impedir que el gran cantautor cubano Pancho Céspedes se presente en La Habana. La EGREM, todo su equipo y el director general del sello discográfico, desconocen los motivos de esta afirmación, los cuales no se esclarecen en el comentario”. “La presentación del artista en el Teatro Karl Marx el pasado año y el concierto que ofreciera en marzo de 2018 en Santiago de Cuba, contaron con el apoyo de la EGREM. Además, Pancho Céspedes es uno de los invitados especiales en dos de los proyectos fonográficos de mayor relevancia para nuestra disquera actualmente: el próximo CD de Álvaro Torres y el reciente álbum “A mi qué. Tributo a los clásicos cubanos”, del Septeto Santiaguero”, agregó el comunicado. En respuesta, Vilar aseguró que posee testimonios que prueban su acusación. “Nunca he publicado nada contra un funcionario cubano que no tenga tres o cuatro cartas donde manifiesto mis ideas al respecto. Mayito las tiene. También 3 artistas de la isla recibieron copias. Mario las tiene. Nunca contestó. La primera vez que escribí fue a raíz del concierto en Tropicana (febrero del 2015). No recibí respuesta. El concierto en Santiago de Cuba fue un desastre. Y pedirle a Pancho que cante en un disco de otro, no es prueba de cariño de la disquera”. El cantautor estuvo alejado de los escenarios cubanos durante más de dos décadas y regresó en 2012 para cantar en el Festival Leo Brouwer . Luego ha viajado en varias ocasiones a Cuba donde actuó recientemente en el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, en la provincia oriental de Holguín. El músico fue uno de los invitados de Pablo Milanés en el concierto que ofreció a principios de mes el autor de Yolanda en el teatro Karl Marx.