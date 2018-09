El presidente del Real Madrid: "Nos negamos rotundamente a jugar en Estados Unidos"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, envió un mensaje a sus aficionados y de paso a LaLiga tras asegurar que el Real Madrid no jugará ningún partido oficial de esta temporada en Estados Unidos.

"No vamos a ir a Estados Unidos, tranquilidad. Ya lo hemos manifestado públicamente. No sabemos a qué intereses responde porque no es ni al de los clubes ni de los aficionados, nos negamos rotundamente", aseguró el dirigente en declaraciones recogidas por Europa Press.

De esta forma se pronunció ante la posibilidad de que el conjunto club blanco corra la misma suerte que Girona y FC Barcelona, cuyo encuentro está previsto que se dispute en Miami.

No ad for you

Estos comentarios se produjeron ante la pregunta de un socio compromisario del club durante la Asamblea General y Extraordinaria de este domingo.

El rechazo del entrenador del Real Madrid

El pasado 14 de septiembre el entrenador Julen Lopetegui ya criticó que los dos conjuntos catalanes se vieran las caras en la ciudad del sol el próximo 27 de enero.

"No soy partidario de que ocurra porque todos los equipos deben jugar en los mismos campos y en las mismas condiciones. Eso sí beneficia la igualdad de la competición", dijo en una rueda de prensa.

Además el viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alertó que no ha autorizado que este partido, que se enmarca dentro de la jornada 21 de la Liga Santander, se juegue fuera de las fronteras nacionales.

"Las posibilidades de que se juegue el Girona-Barcelona en Miami son del 0,0%", afirmó el organismo federativo.