Vinicius Jr. se suma a la fiebre del reparto cubano al ritmo de “Dichávate”

Vinicius Jr., la estrella brasileña del Real Madrid, publicó una historia en su cuenta verificada de Instagram (@vinijr) con la canción «Dichávate» de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador y JipMusic Global sonando de fondo, en un nuevo espaldarazo internacional al reparto cubano.

La publicación muestra una vista cenital de los pies del futbolista calzados con unas Havaianas personalizadas, junto a tres pares adicionales de sandalias de la misma marca colocadas en el suelo. Todos los modelos llevan el número 7, el dorsal de Vinicius en el Bernabéu, y forman parte de la colección «Vini Jr. x Havaianas».

La elección musical no pasó desapercibida: «Dichávate» es el tema de reparto cubano más viral de los últimos meses, con un estribillo —«Dichávate, déjame saber si en verdad yo te gusto»— que se convirtió en uno de los audios más repetidos en TikTok desde enero de 2026.

Lanzada el 24 de diciembre de 2025 por Planet Distribution en YouTube, la canción superó los 2 millones de visualizaciones en sus primeros días de circulación masiva y alcanzó los 3 millones en apenas una semana. Actualmente, el tema supera los 40 millones de reproducciones en la plataforma por excelencia de vídeos.

Antes de que Vinicius la pusiera en su historia, «Dichávate» ya había conquistado a varias figuras internacionales. Alexander Delgado, de Gente de Zona, se viralizó escuchándola en sus historias de Instagram en enero de 2026, camino a una clase de tenis.

Bad Gyal bailó el tema en concierto en marzo, generando más de 80,000 reacciones, y llegó a preguntar: «¿Qué es lo que tiene esta música?». El artista Ovi también se sumó al fenómeno con una versión propia que amplificó el alcance del tema. Además, según afirmó recientemente él, Bad Gyal y Myke Towers forman parte del remix del tema.

El reparto cubano, subgénero surgido entre 2007 y 2010 en los barrios populares de La Habana con influencias de reguetón, timba y rumba, vive su momento de mayor proyección internacional. En febrero, bailarinas cubanas del cuerpo de baile de Bad Bunny llevaron el género al Super Bowl 2026, el escenario más visto del mundo.

La story de Vinicius es un nuevo impulso para el reparto cubano en el mundo. El futbolista cuenta con más de 59 millones de followers en Instagram.

El género ya había marcado un hito histórico cuando Oniel Bebeshito lo representó en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami Beach, consolidando su presencia en los circuitos de la industria musical latina.