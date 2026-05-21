Vinicius Jr. se suma a la fiebre del reparto cubano al ritmo de “Dichávate”

Vinicius Jr., la estrella brasileña del Real Madrid, publicó una historia en su cuenta verificada de Instagram (@vinijr) con la canción «Dichávate» de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador y JipMusic Global sonando de fondo, en un nuevo espaldarazo internacional al reparto cubano.
La publicación muestra una vista cenital de los pies del futbolista calzados con unas Havaianas personalizadas, junto a tres pares adicionales de sandalias de la misma marca colocadas en el suelo. Todos los modelos llevan el número 7, el dorsal de Vinicius en el Bernabéu, y forman parte de la colección «Vini Jr. x Havaianas».
La elección musical no pasó desapercibida: «Dichávate» es el tema de reparto cubano más viral de los últimos meses, con un estribillo —«Dichávate, déjame saber si en verdad yo te gusto»— que se convirtió en uno de los audios más repetidos en TikTok desde enero de 2026.
Lanzada el 24 de diciembre de 2025 por Planet Distribution en YouTube, la canción superó los 2 millones de visualizaciones en sus primeros días de circulación masiva y alcanzó los 3 millones en apenas una semana. Actualmente, el tema supera los 40 millones de reproducciones en la plataforma por excelencia de vídeos.
Antes de que Vinicius la pusiera en su historia, «Dichávate» ya había conquistado a varias figuras internacionales. Alexander Delgado, de Gente de Zona, se viralizó escuchándola en sus historias de Instagram en enero de 2026, camino a una clase de tenis.
Bad Gyal bailó el tema en concierto en marzo, generando más de 80,000 reacciones, y llegó a preguntar: «¿Qué es lo que tiene esta música?». El artista Ovi también se sumó al fenómeno con una versión propia que amplificó el alcance del tema. Además, según afirmó recientemente él, Bad Gyal y Myke Towers forman parte del remix del tema.
El reparto cubano, subgénero surgido entre 2007 y 2010 en los barrios populares de La Habana con influencias de reguetón, timba y rumba, vive su momento de mayor proyección internacional. En febrero, bailarinas cubanas del cuerpo de baile de Bad Bunny llevaron el género al Super Bowl 2026, el escenario más visto del mundo.
La story de Vinicius es un nuevo impulso para el reparto cubano en el mundo. El futbolista cuenta con más de 59 millones de followers en Instagram.
El género ya había marcado un hito histórico cuando Oniel Bebeshito lo representó en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami Beach, consolidando su presencia en los circuitos de la industria musical latina.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno de la canción "Dichávate" y el reparto cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el reparto cubano y cuál es su origen?
El reparto cubano es un subgénero del reguetón que surgió en los barrios populares de La Habana entre 2007 y 2010. Se caracteriza por su fusión de ritmos acelerados con elementos de timba, rumba y música urbana, y coreografías enérgicas con movimientos de cadera. Artistas como Chocolate MC y Gente de Zona han sido fundamentales en su desarrollo y popularización.
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¿Por qué "Dichávate" se ha vuelto tan popular?
"Dichávate" se ha convertido en un fenómeno viral debido a su ritmo pegajoso y estribillo memorable que ha resonado en plataformas como TikTok y YouTube. El tema ha sido respaldado por figuras internacionales como Vinicius Jr., Bad Gyal y Alexander Delgado, lo que ha amplificado su alcance y visibilidad global.
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¿Cuál ha sido el impacto internacional del tema "Dichávate"?
"Dichávate" ha logrado cruzar fronteras y conquistar audiencias internacionales, marcando un hito para el reparto cubano. Ha sido interpretado y bailado por artistas de renombre en conciertos y redes sociales, y su remix involucra a artistas como Myke Towers y Ovi, lo que refuerza su proyección internacional.
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¿Qué significa el respaldo de Vinicius Jr. para la canción "Dichávate"?
El respaldo de Vinicius Jr. a "Dichávate" significa un impulso significativo para la canción y el reparto cubano, dado su gran número de seguidores en Instagram y su influencia global como estrella del fútbol. Su publicación ha sido vista como un reconocimiento al género y ha ayudado a aumentar su popularidad internacionalmente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.