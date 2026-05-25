España va al Mundial con ocho jugadores del Barça y ni uno del Real Madrid

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Luis de la Fuente anunció este lunes la lista de 26 convocados de España para el Mundial 2026 con un dato histórico que domina el debate: ocho jugadores del FC Barcelona y ninguno del Real Madrid, la primera vez que ocurre en las 17 participaciones de España en una Copa del Mundo.

Los ocho azulgranas convocados son Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres, lo que convierte al campeón de LaLiga 2025-26 en el club con mayor representación en la selección.

La ausencia del Madrid tiene nombre propio: Dani Carvajal, primer capitán de la Eurocopa 2024, acumuló dos lesiones graves durante la temporada -una de rodilla en octubre de 2025 y una fisura en el dedo del pie en mayo de 2026- que le impidieron rendir al nivel exigido. Álvaro Morata, segundo capitán de aquella Eurocopa, tampoco fue llamado.

"Dani Carvajal y Álvaro Morata han sido muy importantes y ojalá vengan en el futuro. Han dejado un gran legado, de capitanía, pero la generación que se queda está perfectamente capacitada. Les estoy muy agradecido", afirmó De la Fuente en rueda de prensa en Madrid.

Dean Huijsen, la única opción madridista que se barajaba en la previa, fue también descartado.

El único vínculo con el Madrid en toda la lista es Gonzalo García, incluido únicamente entre los nueve jugadores "de apoyo" que acompañarán al equipo hasta el primer amistoso del 4 de junio ante Irak en A Coruña, sin formar parte de los 26 definitivos.

Sin Carvajal ni Morata, los nuevos capitanes de España serán Rodrigo Hernández, Unai Simón y Ferran Torres, por mayor número de internacionalidades.

La convocatoria incluye también a tres jugadores lesionados: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. De la Fuente confía en tenerlos disponibles "para el primer o el segundo partido".

Dos novedades absolutas en la lista son el portero Joan García y el defensa Marc Pubill, quien se ha destacado esta temporada como central en el Atlético de Madrid pese a formarse como lateral derecho.

"Pubill aporta muchísimas cosas. Una versatilidad y polivalencia tanto de lateral como de central. Algo muy importante en un torneo con partidos tan seguidos", destacó el seleccionador.

España, encuadrada en el Grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Antes del torneo disputará dos amistosos: el 4 de junio ante Irak en el estadio de Riazor y el 9 de junio ante Perú en Puebla, México.

El debut en el Mundial será el 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, seguido de los encuentros del 21 de junio ante Arabia Saudí y del 27 de junio frente a Uruguay.

De la Fuente no ocultó sus ambiciones de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: "¿Estamos entre los favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones con nuestro nivel o diferente. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal… son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear por lo máximo. Pero en fútbol, incluso siendo superior, puedes perder".