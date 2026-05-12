Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid: «No voy a dimitir»

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Florentino Pérez anunció este martes elecciones a la presidencia del Real Madrid en una comparecencia extraordinaria en Valdebebas, la primera ante la prensa desde 2015.; pero aclaró, en un mensaje sin rodeos, que no piensa dimitir.

«Lamento decirles que no voy a dimitir», soltó de entrada el presidente de 79 años. «Le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral».

El mandamás madridista confirmó además que volverá a presentarse junto a toda su actual directiva y lanzó un dardo a quienes lo critican desde la sombra: «El que se quiera presentar, que se presente. Y no ir por detrás con los periodistas».

La aparición de Florentino llega apenas 48 horas después de otro golpe durísimo para el madridismo: la derrota 2-0 en el Clásico ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou, resultado que coronó al equipo azulgrana como campeón de LaLiga 2025-26 y terminó de hundir una campaña negra para los blancos.

El Madrid cerró el curso en blanco, sin levantar un solo trofeo y acumulando varios batacazos de alto voltaje: eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, un club de Segunda; fuera de la Champions en cuartos tras caer ante el Bayern de Múnich; y también derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España disputada en enero.

En medio del incendio deportivo, Florentino denunció "una campaña" organizada de medios de comunicación en su contra: «Se ha creado una situación absurda, provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid, y especialmente contra mí».

Atacó directamente al diario Relevo —al que calificó de «pagado por LaLiga» y acusó de haberle hecho «perder a Vocento 25 millones»—, al periodista Juanma Castaño de la COPE y al histórico locutor José María García.

También negó los rumores sobre su estado de salud que circulaban en los últimos meses: «Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta, porque no podría estar en los dos sitios si no tuviera una salud perfecta».

Pérez recordó que además de presidir el Real Madrid dirige ACS, empresa líder mundial en infraestructuras con 170,000 empleados y una facturación anual de 50,000 millones de euros.

Sobre el incidente en el vestuario entre los jugadores Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, el presidente restó importancia al altercado pero no a su difusión: «No es la primera vez que se pegan dos jugadores. Lo peor es la filtración. Sabemos quién lo ha contado. Son dos chavales fenomenales y muy buenos».

Anunció además la elaboración de un dosier para la UEFA sobre el caso Negreira: «Es una corrupción sistémica. Es el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol. He ganado siete Champions y siete Ligas, y tenía que haber ganado 14. Las otras me las han robado».

Al ser preguntado por una posible llegada de José Mourinho al banquillo, Pérez respondió con una sola frase: «No estamos en ese momento procesal».

El presidente cerró su intervención con la frase que resumió el tono de toda la rueda de prensa: «Hay una confabulación de periodistas que se creen que mandan en el club. Me tendrán que echar a tiros, porque tengo el apoyo de los socios del Madrid».