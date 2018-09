Las personas sin familiares en EE.UU. tienen que entrar invirtiendo en un negocio, según un experto

Un experto con casi 20 años de experiencia como abogado consultor de inmigración y negocios en Estados Unidos ha analizado los retos que enfrentan los que quieren vivir en ese país.

Fernando Socol, argentino, es uno de los fundadores de la Cumbre Nacional de Inmigración, organización que busca transmitir al mundo el valor de los inmigrantes y los beneficios de su presencia.

“La gente que no tiene familia que la pueda reclamar en los Estados Unidos y que no califique para solicitar asilo, tiene que entrar invirtiendo en un negocio o una actividad comercial, reveló a Infobae.

El especialista dio algunas recomendaciones para aquellos que arriben al país, tales como no poner a los niños en una escuela pública si llegan con una visa de turista, no mentir jamás en ninguna aplicación y no sacar provecho de ninguna ayuda del gobierno.

“Son cosas que en años pasados tal vez no restaban tanto, pero que hoy en día perjudican mucho más”, advirtió.

Socol reconoce que con la administración de Donald Trump todo es más difícil y más lento, pues al inmigrante se le hacen muchas más investigaciones que antes.

“Hay cambios que quieren hacer, que todavía no han hecho, pero que sí son drásticos, como cortar la inmigración legal en un 50%”, anunció.

Sin embargo, en su opinión todo ello tiene que ver con la existencia de mucha información falsa que los pinta como una carga, cuando la realidad es totalmente distinta. Los nacionales temen que los emigrantes transformen el país en algo distinto.

“La primera generación de inmigrantes puede que no se asimile tanto, pero la segunda ya son norteamericanos. No hay que tener miedo a la inmigración, el país va a mejorar con una cultura más diversa, pero no va a cambiar” dijo.

“Los indocumentados cometen menos crímenes que los ciudadanos y que aquellos con papeles”, destacó.

Para el experto, la inmigración es la médula espinal del país. Los extranjeros traen juventud y capital. La nación, con una baja tasa de natalidad, los necesita para mantener su economía.

“Estoy hablando de todo tipo de inmigrantes, no solamente gente calificada, sino de los que hacen todo tipo de trabajos y no solo los que los norteamericanos no quieren hacer. Hay que traer gente de China, de la India, de todos los países. Queremos que el país siga siendo líder en todo aspecto. Necesitamos ingenieros, programadores y todo lo vinculado a tecnología. Lo que la gente no entiende es que el inmigrante crea más trabajos de los que saca”, concluyó.