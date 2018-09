Camila Cabello protagoniza su sesión fotográfica más colorida en México

Camila Cabello está disfrutnado de México por todo lo alto. La cantante cubana ha estado en el país con su gira Never Be The Same, donde ha ofrecido unos espectáculos mágicos con muchas sorpresas para su público mexicano.

Pero además de demostrar todo el talento que tiene sobre el escenario, ha complacido a sus incondicionales con dos series de instantáneas en las que aparece de lo más bella.

Fiel a su esencia y su espontaneidad, la artista muestra los preciosos paisajes mexicanos, pero también presume de la belleza latina de la que es dueña.

Con un vestido estampado, la cubana ha protagonizado una hermosa sesión fotográfica con la que ha enamorado a sus incondicionales y se ha ganado los piropos en los comentarios.

"Diosa", "Hermosa" o "Perfección de la buena", son algunos de los mensajes que se pueden leer junto a las postales.

Las dos series de imágenes que ha publicado fueron tomadas en los municipios de Tequila y Guadalajara en el estado de Jalisco -donde estuvo junto a su familia- y acumulan en el perfil de la intérprete de Beatiful más de dos millones de corazones entre las dos.

Hace unos días, la cantante emocionaba a su público cantando con su padre México en la piel sobre el escenario del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México:

"Mi papa siempre ha tenido una voz tan linda y los dos siempre hemos estado obsesionado con el karaoke y con la música y, ¡con cantar! antes de que vaya al escenario mi papa siempre me dice “A PATEAR TRASEROS, FLACOVICH!” ayer le dije “A PATEAR TRASEROS PAPA!” TE AMO PAPA", escribió la artista junto a unas fotos junto a su padre, Alejandro Cabello.