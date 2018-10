Alejandro Sanz se quita la camiseta en Instagram y su torso desnudo enloquece a sus fans

El cantante español Alejandro Sanz sabe cómo ganarse los piropos de sus seguidores de Instagram. El artista no sólo se roba los corazones con su música, también con su cuerpazo.

El intérprete ha deleitado a los ojos de sus fans con un atrevido selfie en el que presume de torso y aparece con su pecho totalmente al descubierto. Y como no podía ser de otra manera, la reacción por parte de sus followers ha sido abrumadora.

"Viéndote, no necesitas ninguna dieta, estás muy bien así", "Me muero de amor, ¡rico!" o "Como los buenos vinos, me dejas babeando", son algunos de los halagos que le han escrito al intérprete de 49 años junto a la seductora instantánea.

Junto al popular post, que en pocas horas ha conseguido casi 100 mil likes, el cantante ha escrito unos enigmáticos versos que apuntan a que serán parte de una canción del próximo álbum del artista: "Dicen de mi que si estoy vivo o muerto. Dicen de mi que si me amenaza el tiempo. Y yo les digo, les digo y digo. Mientras mi corazoncillo hierva yo voy a vencer a mi enemigo".

Y es que, Alejandro está a puntito de lanzar su próximo trabajo discógrafico, de hecho, hace unos días confesó que ya sabe cual será el próximo sencillo que lanzará, aunque no dio más pistas ni sobre la fecha del estreno ni sobre el nombre del tema, pero la noticia dejó a sus fans felices y deseosos de saber cómo sonará este próximo disco.

Pero lo que si se sabe, es que su hija Alma ya ha escuchado todo el álbum. Miren la ternura que desprenden padre e hija escuchando las canciones del artista: