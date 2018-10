Se suicida la trans que criticó los comentarios discriminatorios de una ex Miss Universo

La mujer transexual llamada Itzel Aidana Ávila apareció muerta el pasado domingo en un domicilio situado en el municipio de Fresnillo (Zacatecas, México), según explicó El Universal.

Las autoridades policiales encontraron el cuerpo suspendido del cuello, por lo que el suicidio apunta como principal causa del trágico suceso.

Juan Manuel Oera, secretario del Ayuntamiento de Fresnillo, confirmó la noticia. En el informe policial, por su parte, se describió que la víctima era del sexo masculino.

No ad for you

El fallecimiento se produjo días después de que Aidana Ávila publicara un vídeo en el que criticó las declaraciones de la ex Miss Universo mexicano Lupita Jones, quien se mostró en desacuerdo con la inclusión de una mujer transgénero en el certamen.

"Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo, porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas. Debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto", aseguró la semana pasada.

Con estas palabras se posicionó a favor de los argumentos de Valeria Morales, la representante de Colombia en el concurso, quien se había manifestado en contra de la presencia de Ángela Ponce como representante de España al ser una mujer transgénero.

"Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres", dijo sobre esto.

La fallecida, por su parte, calificó las palabras de Jones de "castrantes", "limitadas", "homofóbicas y transfóbicas".

"Lástima que tengamos a tan grandes representantes con mentalidades tan mediocres"

"Se necesita muchísimo valor, se necesita muchísima fuerza y muchísimo carácter para poder lograr ser esa persona con la cual tú te identificas. Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaban con su personalidad. Desafortunadamente nosotras no, y no por eso somos menos que nadie", lamentó Itzel en el vídeo.

"No pretendemos denigrar a la mujer, al revés la admiramos y respetamos porque, de hecho, queremos ser una de ellas. Por favor, fíjese muy bien lo que dice, lo que habla, porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenece", alertó.

"La invito a conocernos un poquito más y se dará cuenta de que cada una de nosotras tenemos algo en común: la discriminación, el rechazo, la transfobia; todas esas personas que se llegan a mofar con nosotras y nos llegan a cerrar puertas incluso de trabajos, de instituciones de gobierno, de muchísimas cosas que tenemos derecho como seres humanos", indicó.

Itzel Aidana también criticó que Lupita Jones no aprovechara su relevancia pública para facilitar la tolerancia hacia estas situaciones.

"Usted no tiene calidad moral para juzgar si un trans llega a ser mujer o no. No andemos etiquetando o juzgando sin saber antes. Han muchas jóvenes que sufren por comentarios cómo los que usted está haciendo", denunció.

"Que lástima que tengamos a tan grandes representantes con mentalidades tan mediocres", concluyó en la que fue su última publicación en Facebook.