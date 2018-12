El cubano Alfredo Rodríguez le pone timba a un clásico de Stevie Wonder

El pianista cubano Alfredo Rodríguez ha decidido cerrar el maravilloso año que ha tenido poniéndole timba a uno de los clásicos más sonados de mediados de los años 80 y que todavía gusta a muchos.

El músico sorprendió con sus notas de timba al piano sobre el icónico tema I Just Call to Say I Love You, del cantante estadounidense Stevie Wonder, que ha compartido en sus redes sociales.

Rodríguez jugó también con el título original de la canción (Solo llamé para decir te amo) y escribió junto al video I Just Played to Say I Love You (Solo toqué para decir te amo).

Además, agradeció a todos sus seguidores por "un hermoso año".

El pianista hizo nuevamente gala de su destreza, talento y creatividad, y regaló una 'sabrosa' versión del clásico ochentero, demostrando que es uno de los músicos jóvenes cubanos más talentosos del momento.

"Que perfección! Cuanta buena onda! Soberbio! Gracias por compartir, que barbaridad!", "Tremendo sabor", "Te coronaste Alfredo!!", "Fenomenal", "Eres un genio", son algunos de los comentarios que han dejado muchos seguidores en el post.

Alfredo Rodríguez también ha sorprendido con sus versiones de Para Elisa, de Beethoven, y el clásico tema de la película Titanic.