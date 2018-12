Rebeca Martínez: “Nunca me propuse ser un sex symbol”

La actriz, cantante y bailarina Rebeca Martínez, quien fuera un sex symbol durante los años 80, recordó su etapa de enorme popularidad en la isla cuando realizaba su rutina de ejercicios en la televisión nacional, un momento en el que “la gente se paralizaba y hasta los niños querían ver a Rebeca”.

“De 7 a 7 y 15 se paralizaba la gente y hasta los niños querían ver los ejercicios. Yo simplemente hacía lo que me gustaba y lo disfrutaba mucho. Me dicen que fui el sex symbol de Cuba como lo fueron Farah María entre otras artistas. Yo no me lo proponía y recibí incluso muchas cartas de amor que llegué a responder”, dijo la actriz en una reciente entrevista en la televisión cubana.

Rebeca condujo durante casi dos décadas los ejercicios aerobios en televisión. Primero fue el programa Gimnasia musical aerobia, a mediados de los años 80 y luego Ponte en forma, en los 2000.

La conocida artista también ha interpretado diversos roles en el cine, pero dice que hace rato no la llaman tras rechazar varios papeles que solo querían mostrarla “como la mujer sexy”.

“No me han hecho más propuestas como actriz y durante un tiempo rechacé propuestas que me encasillaban como la mujer sexy y yo quería hacer otros papeles, desdoblarme”, comentó.

En los últimos tiempos se ha dedicado con más pasión a su carrera como cantante. Rebeca ha interpretado canciones como Voy a soltarme el pelo y Todos los hombres son iguales.

“He trabajado con Osmani Espinosa , un excelente compositor, entre otros artistas. Ahora mismo estoy tratando de renovarme para no estancarme y para que el público vea una Rebeca contemporánea”, manifestó.

Graduada de Canto en la Facultad de Música del ISA, Rebeca dio el salto a los primeros planos de la popularidad en Cuba tras ganar el primer lugar en el programa Para Bailar, uno de los espacios televisivos con más audiencia durante los años 80.

A partir de esa época, desarrolló una carrera que mantiene hasta hoy aunque en la actualidad no se conoce mucho sobre el trabajo que realiza esta artista quien llegó a ser nombrada entre las vedettes cubanas.