Dos jóvenes con sangre cubana empiezan a brillar en la Serie A y sueñan con jugar por Italia

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Francesco Coppola y Brando Bettazzi, dos jóvenes futbolistas nacidos en Italia de madres cubanas, han comenzado a ganarse un lugar en el Pisa Sporting Club durante la temporada 2025-2026 de la Serie A italiana, convirtiéndose en una de las historias más singulares del fútbol europeo con raíces en la isla.

El más reciente capítulo de esta historia lo escribió Bettazzi el pasado 24 de mayo, cuando debutó oficialmente en la Serie A en el Estadio Olímpico de Roma, entrando al minuto 77 en el partido Lazio 2-1 Pisa en sustitución de Arturo Calabresi, cuando el equipo adoptó un esquema 4-2-3-1 más ofensivo.

El mediapunta zurdo, nacido en 2007 y con apenas 18 años, se movió por el mediocampo ofensivo con personalidad, buscando su posición y tocando sus primeros balones en la máxima categoría sin amedrentarse ante el escenario ni el prestigio de los rivales.

Bettazzi se formó en las categorías inferiores del Empoli antes de llegar al Pisa, donde se consolidó como una de las promesas más destacadas de la Primavera 2. Ya había tenido un primer contacto con el fútbol profesional el 25 de septiembre de 2025 en la Copa Italia, cuando entró unos minutos en el partido ante el Torino.

Coppola, por su parte, es un defensa central de 20 años y 1,95 metros de altura que se formó en las canteras del Torino, la Juventus y el Inter antes de recalar en el Pisa. En la Serie A fue titular el 6 de enero ante el Como, entró en el tiempo añadido el 10 de enero contra el Udinese, y realizó una destacada actuación el 17 de enero frente al Atalanta.

Lo que hace singular esta historia es la doble elegibilidad internacional de ambos jugadores: gracias a la nacionalidad de sus madres cubanas, podrían representar a la selección de Cuba según las reglas de la FIFA, aunque los dos sueñan con ser convocados por Italia.

Este dilema se enmarca en un momento de apertura histórica del fútbol cubano hacia la diáspora. En marzo de 2025, Cuba convocó por primera vez en casi 60 años a futbolistas nacidos fuera del país, entre ellos Alessio Raballo, delantero nacido en Italia y formado en el Parma.

La Sub-20 cubana también protagonizó un hito en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, empatando 2-2 con Italia el 2 de octubre, el primer punto de Cuba en esa competición, aunque luego cayó eliminada ante Australia.

El contexto deportivo del Pisa no fue el más favorable para estos destellos de talento. El club había regresado a la Serie A tras 34 años de ausencia, pero la temporada resultó un fracaso: solo dos victorias, 13 empates y 20 derrotas, con el descenso confirmado el 1 de mayo de 2026 tras caer 3-1 ante el Lecce.

Fue precisamente esa emergencia deportiva y la larga racha de lesiones la que abrió la puerta a estos dos jóvenes ítalo-cubanos, quienes, según el periodista Michael Bufalino, «pueden convertirse en un activo valioso, independientemente del color de la camiseta que vistan a nivel internacional en el futuro».

El debut de Bettazzi en el Olímpico, como señaló la prensa italiana, «solo mitiga parcialmente la amargura del descenso, pero sin duda representa el primer paso hacia el Pisa del futuro».