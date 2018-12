Al #YoVotoNo se suman otras peticiones: libertad, fin de la censura y de la dictadura

Los cubanos se han sumado al hastag #YoVotoNo contra la reforma constitucional en el país con otras peticiones más allá del matrimonio igualitario y del colectivo LGBT+.

Aunque sigue siendo una de las pincipales razones para oponerse al texto que aprobó este fin de semana la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, algunos ciudadanos y organizaciones opositoras al gobierno de Miguel Díaz-Canel usan ese hastag para expresar que el próximo 24 de febrero votarán 'No'.

"#YoVotoNo por que quiero que mi hijo Ignacio y sus amigos puedan tener libertad de expresión y de asociación", dice Yaima Pardo, realizadora cubana en su perfil de Twitter. "Esa constitución que quieren aprobar seguramente por una abrumadora mayoría no garantiza nuestros derechos individuales y se estanca solo en la perversa obsesión de sus burócratas de mantenerse en el poder, agregó.

"Es tu turno cubano, di 'NO' a esa Constitución", tuiteó Raydel Vergara.

"Si la constitución no respeta la libertad de prensa #YoVotoNo", tuiteó un joven cubano que se identifica como cjam. "La prensa, la expresión y la cultura deben ser garantizadas sin ningún tipo de condición ni atadura ideológica; si no es así, pues no hay libertad de prensa, ni libertad de expresión ni cultura plenas", le respondió el periodista Lester Upierre Rodríguez.

Durante y tras la puesta en escena de este fin de semana en la Asamblea de Cuba, donde se vieron justificaciones a la eliminación del artículo 68, una muestra de fuerza entre Mariela y Raúl Castro en forma de abrazo, la vuelta del concepto de comunismo a la Constitución y finalmente la aprobación unánime de la Nueva Carta Magna, la utilización de este hastag creció en las redes sociales.

"La lírica asambleísta de ayer me reafirma que #YoVotoNo el #24F Porque los derechos #SonParaTodos #MiNombreEsNo #MiCanciónEsNo", afirmó la periodista independentiente cubana Luz Escobar del periódico 14ymedio.

Algunos ciudadanos confesaron que nunca han participado en 'las elecciones cubanas', "porque son mentira, pero esta vez debemos participar todos", apunt´ó Dariel Vicero en Twitter desde Matanzas . "#YoVotoNo a las dictaduras, a las monarquías, a la hegemonía, a la limitación de los sueños... y a las democracias enfermas que engendran éstos monstruos", comentó.

"Usted @DiazCanelB habla de legalidad cuando le roban los títulos a miles de profesionales, con prohibiciones ilegales de legalizar dichos documentos. Por eso y mucho mas es que miles de cubanos votaran por el NO o se abstendran el 24-2, se hara sentir el pueblo. #YoVotoNoDesde", dijo el doctor Leonardo Pérez González, desde Santiago de Chile.

Precisamente el hastag #YoVotoNo es utilizado por muchos cubanos fuera de Cuba, como analiza en Twitter el proyecto Inventario. Sin embargo, la campaña estatal del #YoVotoSí, aunque es muy utilizada por los que están en el país, ha tenido menos tuits que la que se opone a la reforma constitucional: unos 98 frente a los 155 registrados en momentos puntuales.

"Si quieren amordazar a los artistas en Cuba con el 349, si no liberan a los presos políticos en Cuba, si no hay elecciones libres, pluripartidistas y democráticas en Cuba", por esa y otras razones el director cubano residente en Miami, Lilo Vilapana, dice que él vota no.

No obstante, como bien señala el activista Norges Rodríguez los cubanos residentes fuera del país no podrán votar en el referendo del 24 de febrero. "Si la nueva Constitución no permite a los cubanos que viven en otros países participar en la vida política del país #YoVotoNo", afirmó.

Una veintena de grupos opositores cubanos también se han unido a este hastag en las redes sociales porque "esta Constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas”, apuntan en un tuit el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Ante los medios oficiales cubanos que dicen que ese hastag es una campaña de la contarrevolución, algunos cubanos dicen que "amar a la patria no significa simpatizar con el gobierno".

Otros incluso utilizan personajes icónicos de todos los cubanos como Elpidio Valdés.