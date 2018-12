Argentino se somete a 27 cirugías para parecerse a Ricky Martin: ¡mira el resultado!

El sueño del argentino Fran Mariano siempre fue parecerse a Ricky Martin. Para lograrlo, se sometió a más de 27 cirugías que no dejaron un resultado esperado, pero sí varios efectos secundarios con los que el joven tendrá que vivir de por vida.

El chico rioplatense contó al programa local El trece que comenzó su maratón de intervenciones quirúrgicas en el año 2010, y que desde hace cinco años no siente su área de la nariz. También habló de los dolores postoperatorios que pasó y de las complicadas recuperaciones.

"Tengo más de 27 cirugías. Cuando me operé los glúteos me dolía todo, estuve 20 días boca abajo y la cola me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me dé más placer que me digan 'qué lindo que estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar", dijo el joven que llegó a pesar 176 kilos cuando comenzó a ser parte de Cuestión de peso, un reality show para personas con sobrepeso, durante el cual llegó a bajar 90 kilos y se dio a conocer en su país.

Mariano tiene implantes de pómulos, cuatro rinoplastías, una cirugía de mentón, una liposucción en el trasero, una reconstrucción de ombligo y múltiples aplicaciones de botox, y no descarta someterse a más cirugías en el futuro. "Si veo que hay algo que no me gusta, ¿por qué no?"

"Esto viene desde hace mucho tiempo. A los doce años, haciendo un trabajo práctico para el colegio, nos mostraban qué queríamos ser. A los 17 tuve la primera consulta con un médico. Yo sentía que algo no estaba bien", dijo al programa.

Las imágenes de su transformación se han viralizado en Facebook y creado toda clase de reacciones. ¿Y tú qué crees? ¿Se parece a la estrella boricua del pop?