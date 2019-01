Cubana da a luz a trillizos en España durante un viaje de visita y ahora están sin papeles

La vida de Danay Hernández García y Rudi Yusmane cambió para siempre cuando en enero del año pasado llegaron a España desde Cuba en un viaje familiar.

"Vinimos a ver a mi hermana cuando yo estaba embarazada de cinco meses, en enero del año pasado. La idea era volvernos pero con el frío agarré una neumonía por la que me ingresaron en el hospital. Y cuando me recuperé, como el embarazo era de alto riesgo, me tuve que quedar", aseguró esta madre cubana a La Voz de Galicia.

"Lo peor es que nos dijeron que para conseguir los papeles tenemos que estar tres años sin salir del país y mientras tanto tampoco podemos trabajar", añadió.

Hernández García protagonizó el único parto de trillizos que se produjo en Ourense (España) el año pasado. Para llevar a cabo el alumbramiento le hicieron una cesárea. Los pequeños Leo, Liam y Arón "nacieron prematuros y con bajo peso", por lo que estuvieron 15 días en la incubadora.

Los bebés no tendrán la nacionalidad española. Desde el 1 de enero de 2018 los hijos de cubanos nacidos en España ya no pueden obtener la nacionalidad española por simple presunción, ya que el Gobierno de Cuba reconoce a los niños de padres cubanos que nacen en el extranjero.

Los tres bebés de nueve meses viven ajenos a los problemas que sufre la familia. Yusmane señaló que podría conseguir empleo, pero su situación irregular es un obstáculo insalvable.

"A mí ya me quisieron contratar alguna vez, trabajo no me faltaría, pero tienen miedo por si les ponen alguna sanción", confesó.

Mientras tanto los felices papás hacen malabares para atender a sus bebés. "Es todo bastante caótico, las mañanas y las noches no se rigen por un horario, sino por el ritmo del sueño de los pequeños", detalló Danay.

"Cuando uno se despierta o me vengo yo o se viene él para el salón con el niño mientras los demás duermen. En esos ratitos también aprovechamos nosotros para descansar con ellos", agregó la progenitora.

La ayuda de su hermana se ha convertido en un elemento fundamental para superar las adversidades que viven, ya que tampoco pueden recibir ayudas sociales.