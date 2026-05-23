Tocó fondo en Mazorra y hoy inspira a otros: La historia de Reynier Mariño

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El guitarrista cubano Reynier Mariño, uno de los principales exponentes del flamenco en la isla, compartió a comienzos de este mes de mayo su testimonio sobre cómo el alcoholismo lo llevó a perderlo todo —carrera, familia y salud— y cómo logró recuperarse tras dos internamientos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana y nueve años de sobriedad ininterrumpida, según contó al medio Cubalite.

Mariño, nacido en La Habana el 20 de septiembre de 1979, construyó una carrera sólida como guitarrista flamenco formado en los principales centros musicales de Cuba y con un título de la Real Academia de Música de Madrid, alumno de figuras como Leo Brouwer, Manolo Sanlúcar y Tomatito.

En 2003 lanzó Alma Gitana, considerado el primer álbum del género flamenco grabado en Cuba, y en 2006 emigró a España antes de radicarse en Uruguay, donde llenó varias veces la sala Zavala Muñiz del Teatro Solís de Montevideo.

Fue precisamente en Uruguay donde comenzó su relación con el alcohol, a partir de un trago de ron en un bar llamado El Tartamudo.

«Después de ese primer día, empecé a ir a ese mismo lugar, no porque quisiera tocar, sino por el ron ese. Llegó un momento en que tenía que tocar en una escuela donde no había bebida y yo sentía que tocaba sin ganas», relató en el podcast de la periodista Indira Román.

Lo que siguió fue una espiral de autodestrucción: dejó de actuar en grandes plazas, su vida familiar se deterioró y regresó a Cuba sin encontrar solución.

«Decidí volver a Cuba para replantearme las cosas y aquí conozco a DJ Unic y El Chacal y me metí en el mundo del reguetón. La culpa es mía porque yo quería seguir el ciclo», admitió.

Fue internado en Mazorra durante 45 días, pero salió sin rehabilitarse y continuó bebiendo.

El punto de quiebre llegó en el Pazillo Bar: el dueño le había pedido expresamente que no bebiera, pero Mariño llegó ebrio, se cayó, rompió un vaso y se cortó la cara.

«Entonces vi que había decepcionado a mis padres, dejado a la novia que quería y me había quedado sin carrera», declaró.

Regresó a Mazorra por segunda vez, donde recibió ayuda especializada, pero el cambio real llegó al incorporarse a Alcohólicos Anónimos tras su segunda salida.

«A mí lo que me salvó es que llegué a un punto en que sentí que me quería morir. Pasaba dos o tres días sin comer y amaba ese estado de tomar el ron fuerte y que me entrara como una daga», confesó.

Hoy Mariño lleva nueve años sin beber y nunca ha tenido una recaída.

Su abstinencia es estricta: evita incluso bebidas sin alcohol como piña colada, cerveza o mojito, y refrescos de cola que le recuerden al Cuba Libre.

Dentro de Alcohólicos Anónimos es miembro activo y ofrece conferencias a personas con adicciones, apoyándose en su propia historia.

«A la única persona que le cree un alcohólico es a otro alcohólico. Por eso muchos creen en mí, por mi historia», afirmó.

Mariño también explicó el componente genético de su adicción: su padre, Manuel Mariño, fue alcohólico, aunque logró recuperarse sin ayuda médica, y él desconocía que podía heredar esa predisposición.

«En mi caso fue peor, porque lo heredé de él, algo que jamás tuve idea que podía pasar», señaló.

«Yo soy un enfermo de alcoholismo que no bebo hace un montón de años, pero sigo siendo un enfermo. El alcoholismo no se cura», concluyó, con el mensaje que hoy lleva a quienes atraviesan la misma batalla.