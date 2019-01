Radiografías de postemporada: Sancti Spíritus vs Villa Clara, Juego 1

Con 29 años y 250 días, el as villaclareño Freddy Asiel Álvarez alcanzó el centenar de victorias en Series Nacionales y puso delante a los Azucareros en su serie semifinalista contra los Gallos de Sancti Spíritus.

*El derecho de Sierra Morena no es la sombra del pitcher de hace seis años, cuando el célebre play off ante Cienfuegos. Su fuerte no es la devoción por los entrenamientos, ya se sabe, y en el camino ha ido dejando la velocidad en los envíos y por ende aquella arma intimidante del pitcheo pegado. Ahora es, sencilla y llanamente, un lanzador de esquinas, pero aun así se puede dar el lujo de firmar una apertura como la que empezó este viernes en la noche y cerró en la madrugada sabatina.

*En nuestra pelota pasan cosas que nadie podría explicar sin que flaquee el argumento. En el otro dual meet, Las Tunas rompió la sucesión de sus ‘cuatro magníficos’ (Danel Castro-Yosvany Alarcón-Alexander Ayala-Jorge Alomá) para colar en medio a un Guillermo Avilés que llevaba dos meses fuera de servicio, y la apuesta salió mal. En éste, Sancti Spíritus –cuyo line up es de por sí bastante endeble- decidió retrasar a Frederich Cepeda hasta el cuarto peldaño de la fila. ¿Y por qué, me pregunto, si lo más importante sería garantizar que el gran Cepeda siempre consuma turno en el inning donde más carreras se fabrican? Baste el dato: el mejor bateador de estos tiempos es Mike Trout, y tan solo en el 3.8 por ciento de sus 1065 juegos ligamayoristas no ha alineado del primero al tercer turnos.

*Al paso que va esto, Norel González terminará quebrando el record de boletos intencionales en postemporadas. La razón es que detrás del zurdo está ubicado el bateador más débil de todo el campeonato, Yulexis La Rosa, quien fijó un OPS de .481 que más bien pareciera un promedio de slugging. Sin embargo, el veterano es pieza clave en el andamiaje defensivo de la escuadra, lo cual desemboca en la gran disyuntiva del manager Eduardo Paret. Esta es, dejarlo en juego para que haga su trabajo tras el plato como probadamente sabe hacerlo, o renunciar a seguir regalando tres outs por partido. Algo así como To Catch or not To Catch, o como Hamlet transportado a la pelota.

*El párrafo aparte lo merece Yurién Vizcaíno, esa bola de músculos que siembra el terror en los montículos. En su primera vez al bate estuvo a punto de despedir la esférica por el centro del terreno. En la siguiente, casi sin balance, la despachó por el right field. Y en la otra visita volvió a conseguirlo por ahí mismo, con un batazo que fue en busca de la Luna. Es verdad que, como al mamey, a Vizcaíno le ha tomado bastante rendir frutos, pero ahora anda en busca del tiempo perdido y la fórmula está escrita en su madero.

Positivo: El trabajo de Freddy Asiel Álvarez dejó muy poco espacio a la incertidumbre entre los fanáticos naranjas.

Negativo: El calendario de la postemporada, que dejará al domingo huérfano de béisbol.

Preocupante: Sancti Spíritus no puede darse el lujo de perder los dos juegos en su casa o la historia del duelo estará prácticamente escrita.

Incomprensible: Retrasar a Frederich Cepeda en una alineación que lo reclama a gritos significa un sinsentido temerario.

Recomendable: Yulexis La Rosa necesita más paciencia en home.

El héroe: Yurién Vizcaíno, que sopló par de jonrones y antes estuvo cerca de darle otro al mismísimo líder en efectividad monticular del campeonato.

El villano: Duniesky Barroso dejó a cinco compañeros en el circuito.

Momento clave: El doble robo que involucró a Yunior Paumier y Norel González en el cuarto episodio reportó inmejorables dividendos.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Villa Clara 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 7 2 Sancti Spíritus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

Ganó: F.A. Álvarez. Perdió: F.L. Medina. HR: Y. Vizcaíno (2).

Alineaciones

VCL: C. Prieto, SS; S. Hernández, RF; C. Benítez, 2B; Y. Vizcaíno, LF; W. Saavedra, 1B; Y. Paumier, 3B; N. González, BD; Y. La Rosa, C; A. Zamora, CF.

SSP: O. Acebey, 3B; Y. Manduley, SS; Y. Mendoza, 1B; F. Cepeda, BD; D. García, 2B; S. Barthelemy, LF; D. Barroso, RF; O. Valdés, C; G. Cepeda, CF.

Game Scores

Freddy Asiel Álvarez: 69.

Frank Luis Medina: 39.