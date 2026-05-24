Estadio Latinoamericano de La Habana se abre a la publicidad comercial: ¿Quién se va a promocionar?

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Cubadeportes S.A. lanzó este sábado una campaña en redes sociales para invitar a marcas nacionales y extranjeras a anunciarse en el Estadio Latinoamericano de La Habana, el recinto beisbolero más emblemático de Cuba, con capacidad para aproximadamente 55,000 espectadores.
La convocatoria, publicada en Facebook, ofrece espacios de publicidad institucional y comercial dentro del conocido como Coloso del Cerro y promete "impacto internacional garantizado: cada partido es una oportunidad para que tu marca viaje más allá de nuestras fronteras".
Los interesados pueden contactar directamente a representantes de Cubadeportes a través de tres números de teléfono publicados en la convocatoria.
El anuncio llega respaldado por un nuevo marco legal, pues la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, aprobada en julio de 2025 y en vigor desde el 13 de mayo, por primera vez formaliza la publicidad y el patrocinio en el deporte de la isla, incluyendo a actores privados nacionales y extranjeros.
Hasta ahora, según reconoció Karel Luis Pachot Zambrana, director jurídico del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), estas prácticas se realizaban "de forma excepcional" y sin un marco legal claro.
El mismo funcionario subrayó que "la condición de nacional o extranjero no limita la posibilidad de participar en acciones de patrocinio dentro del deporte en la isla".
La Resolución 108/2025 del Inder complementa la ley fijando las normas y procedimientos para ejercer publicidad y patrocinio, mientras que la Resolución 41/2025 regula el proceso de autorización de contratos según el nivel del evento.
Este movimiento no es el primero bajo el nuevo esquema. En noviembre de 2025, Cubadeportes lanzó un plan de patrocinio para la 64ª Serie Nacional con cuatro niveles comerciales cuyos precios oscilaban entre 13,125,000 y 71,250,000 pesos cubanos.
El hito más reciente ocurrió el 14 de abril, cuando la Federación Cubana de Pentatlón Moderno firmó el primer contrato de patrocinio entre una entidad deportiva cubana y una empresa privada nacional, la marca Venko, dedicada al diseño y confección de prendas técnicas deportivas.
Detrás de esta apertura hay una crisis económica severa. El PIB cubano cayó 5 % en 2025, y acumuló una caída de 15 % desde 2020, y el propio Inder suspendió competencias en múltiples disciplinas por falta de combustible.
El Estadio Latinoamericano, inaugurado el 26 de octubre de 1946 como Gran Stadium de La Habana y rebautizado en 1961 tras la eliminación del profesionalismo, lleva más de seis décadas sin publicidad comercial en sus instalaciones.
La apertura del deporte cubano al patrocinio extranjero representa, por tanto, uno de los cambios simbólicos más profundos en la historia del sistema deportivo del régimen socialista, impulsado no por convicción ideológica sino por la urgencia de captar divisas ante el colapso económico.
Preguntas frecuentes sobre la apertura del Estadio Latinoamericano a la publicidad
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la apertura del Estadio Latinoamericano a la publicidad?
La apertura del Estadio Latinoamericano a la publicidad implica que, por primera vez, se permite la colocación de anuncios comerciales y patrocinio en sus instalaciones, lo cual era una práctica inexistente bajo el régimen actual. Esta medida busca atraer inversiones tanto de marcas nacionales como extranjeras, ofreciendo una plataforma para que las empresas promocionen sus productos durante eventos deportivos, aprovechando la visibilidad que ofrece este icónico estadio beisbolero de Cuba.
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¿Cuál es la ley que permite el patrocinio en el deporte cubano?
La Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, aprobada en julio de 2025 y en vigor desde el 13 de mayo de 2026, es la normativa que permite por primera vez la publicidad y el patrocinio en el deporte cubano. Esta ley abre la posibilidad a actores económicos tanto nacionales como extranjeros de participar en acciones de patrocinio dentro del sistema deportivo de la isla.
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¿Cómo pueden las marcas interesadas ponerse en contacto para publicitar en el Estadio Latinoamericano?
Las marcas interesadas en publicitar en el Estadio Latinoamericano pueden contactar directamente con representantes de Cubadeportes S.A. a través de los números de teléfono que han sido publicados en la convocatoria oficial. Esta iniciativa busca facilitar el proceso de participación de las marcas en este nuevo esquema de publicidad deportiva en Cuba.
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¿Qué antecedentes existen de patrocinios en el deporte cubano bajo el nuevo marco legal?
Un antecedente importante es el contrato de patrocinio firmado en abril de 2026 entre la Federación Cubana de Pentatlón Moderno y la marca local Venko, que fue el primer acuerdo de patrocinio entre una entidad deportiva cubana y una empresa privada nacional bajo el nuevo marco legal. Este contrato incluye el suministro de uniformes, ropa de entrenamiento y equipamiento técnico, marcando un hito en la apertura del deporte cubano al patrocinio privado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.