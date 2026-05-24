Estadio Latinoamericano de La Habana se abre a la publicidad comercial: ¿Quién se va a promocionar?

Más que de convicciones ideológicas, el sistema deportivo anda urgido de divisas ante el colapso económico

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Cubadeportes S.A. lanzó este sábado una campaña en redes sociales para invitar a marcas nacionales y extranjeras a anunciarse en el Estadio Latinoamericano de La Habana, el recinto beisbolero más emblemático de Cuba, con capacidad para aproximadamente 55,000 espectadores.

La convocatoria, publicada en Facebook, ofrece espacios de publicidad institucional y comercial dentro del conocido como Coloso del Cerro y promete "impacto internacional garantizado: cada partido es una oportunidad para que tu marca viaje más allá de nuestras fronteras".

Los interesados pueden contactar directamente a representantes de Cubadeportes a través de tres números de teléfono publicados en la convocatoria.

Captura de Facebook/Cubadeportes S.A.

El anuncio llega respaldado por un nuevo marco legal, pues la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, aprobada en julio de 2025 y en vigor desde el 13 de mayo, por primera vez formaliza la publicidad y el patrocinio en el deporte de la isla, incluyendo a actores privados nacionales y extranjeros.

Hasta ahora, según reconoció Karel Luis Pachot Zambrana, director jurídico del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), estas prácticas se realizaban "de forma excepcional" y sin un marco legal claro.

El mismo funcionario subrayó que "la condición de nacional o extranjero no limita la posibilidad de participar en acciones de patrocinio dentro del deporte en la isla".

La Resolución 108/2025 del Inder complementa la ley fijando las normas y procedimientos para ejercer publicidad y patrocinio, mientras que la Resolución 41/2025 regula el proceso de autorización de contratos según el nivel del evento.

Este movimiento no es el primero bajo el nuevo esquema. En noviembre de 2025, Cubadeportes lanzó un plan de patrocinio para la 64ª Serie Nacional con cuatro niveles comerciales cuyos precios oscilaban entre 13,125,000 y 71,250,000 pesos cubanos.

El hito más reciente ocurrió el 14 de abril, cuando la Federación Cubana de Pentatlón Moderno firmó el primer contrato de patrocinio entre una entidad deportiva cubana y una empresa privada nacional, la marca Venko, dedicada al diseño y confección de prendas técnicas deportivas.

Detrás de esta apertura hay una crisis económica severa. El PIB cubano cayó 5 % en 2025, y acumuló una caída de 15 % desde 2020, y el propio Inder suspendió competencias en múltiples disciplinas por falta de combustible.

El Estadio Latinoamericano, inaugurado el 26 de octubre de 1946 como Gran Stadium de La Habana y rebautizado en 1961 tras la eliminación del profesionalismo, lleva más de seis décadas sin publicidad comercial en sus instalaciones.

La apertura del deporte cubano al patrocinio extranjero representa, por tanto, uno de los cambios simbólicos más profundos en la historia del sistema deportivo del régimen socialista, impulsado no por convicción ideológica sino por la urgencia de captar divisas ante el colapso económico.