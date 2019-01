Cubanos exponen sus razones para el No a la Constitución

El referendo constitucional que se celebrará en Cuba el próximo 24 de febrero ha dividido a los cubanos en dos grandes bandos: los del #YoVotoNo y los del #YoVotoSí. Esa batalla mediática se está jugando especialmente en las redes sociales, donde muchos cubanos ofrecen motivos para rechazar el texto reformado que reconoce la propiedad privada, pero dice que el Partido Comunista es la fuerza política superior del Estado, incluye el avance hacia el comunismo, pero omite la libertad "política" o la definición de matrimonio que abría la puerta a la legalización de las bodas LGTBI en la Isla. También mantiene que el Estado regulará la riqueza "con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas".

La periodista Elaine Díaz da por hecho que el sí ganará el 24 de febrero porque "la jugada está cantada". En su opinión, no hay esperanzas de que gane el No. "Habría que ver cuántos de esos cubanos votarían sí si les preguntaran: ¿Crees que es justo que el partido político en el que militas (o no) sea la “fuerza política dirigente superior” de una sociedad donde no todos se sienten representados por ese partido? ¿Crees que es justo que se discriminen ciudadanos por sus opiniones y actuaciones políticas? ¿Crees que es justo que dos personas no puedan contraer matrimonio porque son del mismo sexo? Y habrá que ver cuántos dicen el sí sin que la conciencia les paralice la lengua", escribió en su muro de Facebook.

El camagüeyano Alejandro Rodríguez llama la atención a sus seguidores de Facebook sobre el referendo de la Constitución cubana. "El 24 de febrero te van a hacer una pregunta importante. Responde con honestidad. #YoVotoNo".

En opinión de Rodríguez el No tiene que ver con "demasiados peros" en el texto constitucional.

Lya F. Claro reclama, por su parte, el derecho a la información. "Quiero que se regule en el órgano legal cubano el derecho universal de acceso a la información, a la transparencia. Quiero acceder a mi país en cifras, a informes de transparencia de todas las empresas, instituciones, organizaciones. Es mi derecho, no una regalía", escribió en Facebook.

El Gobierno cubano se está empeñando a fondo en la campaña para promover el sí en el referendo de la Constitución del próximo 24 de febrero. Tanto es así que no desaprovecha los partidos de la Serie Nacional del Béisbol para hacer propaganda.