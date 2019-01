Eric Trump, hijo del presidente de EE.UU, asegura que no invertiría en Cuba porque casi todo lo controla el Gobierno

Eric Trump, tercer hijo del actual presidente de los Estados Unidos, aseguró en una entrevista concedida a Infobae que nunca invertiría en países como Cuba y Venezuela.

“Prácticamente, no se puede invertir en Cuba porque está todo bajo las manos del gobierno”, dijo. “En Venezuela, las condiciones no están dadas: no tienen la posibilidad ni de comprar un pedazo de pan”

El magnate inmobiliario de 35 años visitó este miércoles Punta del Este, Uruguay, para ver el avance en la construcción de la Trump Tower en el país andino. Según Eric, esta será la construcción “más exclusiva en Sudamérica”.

En la entrevista realizada, el hijo del presidente de los Estados Unidos comentó que “le gustaba mucho América Latina”, sin embargo no era prudente invertir en todos los países de la región.

La elección del país, según comentó, depende de la posibilidad que exista en ese territorio de “construir los mejores edificios, con la mejor calidad”. “Ese es el tipo de proyectos que son de interés del grupo empresarial Trump”, añadió.

No obstante, dijo no tener un país predilecto en América Latina para invertir. “En el caso de los inversores en Uruguay, vienen aquí porque es un país estable y que también brinda una alta calidad de vida. Esos son factores que se tienen muy en cuenta”.

Según Eric Trump, países como Cuba y Venezuela poseen demasiados obstáculos que dificultan las colaboraciones económicas como, la falta de seguridad, la política nacional y los altos índices de corrupción. Contrario a lo que él busca, que es la “estabilidad” en su negocio.

Igualmente afirmó que no suele opinar “de otros países” y no tiene “conversaciones de índole política con su padre”.

“Mi padre está liderando el país y yo me estoy encargando de nuestro negocio. Mantenemos separados los temas”.

Para Eric, Donald Trump fue la “primera persona” capaz de crear un “punto de inflexión” en los Estados Unidos.

“Mi padre es la última persona que estaba necesitando este trabajo. No tuvo ninguna ganancia. (...) Pero lo hizo por su país: es una actitud para nada egoísta. Creo que va a ser recordado de una forma muy positiva”, concluyó.