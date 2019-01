Jennifer Lopez, explosiva y sensual posando en un ajustado traje de baño

Jennifer Lopez ha sido elegida para ser la estrella de la nueva edición de la revista de moda estadounidense Harper's Bazar.

Como era de esperar, "La Diva del Bronx" no ha decepcionado a los lectores del magazine al protagonizar una estupenda sesión de fotos en las que ha sacado a reflejar tanto su belleza como de la estupenda figura que luce a sus 49 años.

Además de posar como nadie con dos bañadores negros y ser captada volando por los aires al más puro estilo saltadora deportiva, Jlo se ha sincerado a través de una entrevista en la que ha hablado, entre otros temas, de sus relaciones sentimentales, de su carrera, de sus hijos y del crecimiento personal que logrado a través de los años.

Para la artista muchas veces ha sido difícil sobreponerse a los comentarios negativos ajenos, sin embargo, siempre ha encontrado aliento de superación en su propio esfuerzo: "Creo que a veces la gente trata de hacerte sentir como si fueras un fraude y tal vez tienes miedo de que tú también lo seas. Entonces, finalmente, vas y te dices: espera, no estoy mintiendo. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Esto no es un error. Trabajé duro para estar aquí ". ¿Y sabes qué? Felicidades a mí misma".

En cuanto a si realmente se ha comprometido con su novio el exbeisbolista Alex Rodríguez, la cantante no ha dudado en negarlo y admitir que para ella tanto esta relación como las anteriores han sido un ejercicio de crecimiento personal y que ahora mismo se encuentra viviendo su mujer momento al lado del empresario.

“Para mí, el viaje de la relación ha sido muy alto y bajo. Pero no tenía que ver con nadie más que conmigo, se trataba de que yo me descubriera. Hasta que no aprendas a amarte a ti misma, no puedes amar completamente a otra persona de una manera que sea pura y verdadera. Una vez que haces eso, puedes tener relaciones basadas en el amor y el respeto, que son de apoyo y nutritivas. Hay una evolución que tuvo que pasar por mí. Siento que estoy en un lugar mejor ahora", ha agregado.

Para ella, sus hijos Max y Emme son lo más importante y a día de hoy se encuentra muy feliz junto a la familia que ha logrado formar. Asimismo, ha admitido lo maravilloso que es Arod y lo mucho que han que representado para ella por todo lo que han logrado formar como pareja.

"Tengo dos hijos increíbles y un gran novio. No tengo todo resuelto, y todo no es perfecto. Pero me siento muy orgullosa de todas las cosas por las que he pasado en mi vida personal, sigo siendo optimista y optimista"

Sobre su crecimiento personal Jennifer Lopez ha asumido que la llegada de los gemelos que tuvo junto al cantante Marc Anthony le hicieron en su día cambiar su visión hacia el mundo y hacia ella misma. Desde ese momento se ha enfocado en hacer mejor las cosas y tratar de trasmitirle a sus dos hijos los mejores ejemplos y experiencias sobre la vida.

“Una vez que tuve hijos, me di cuenta de que tenía que mejorar y hacerlo mejor. No solo para ellos sino para mí... ¿qué estoy haciendo por mí mismo? ¿Cómo puedo cuidar de alguien más si ni siquiera puedo cuidarme a mí mismo? ¿Cómo puedo enseñarles cómo deben tratarse si permito que las personas me traten de una manera que no sea agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si no trabajo duro? Empecé a examinarme desde todos los ángulos diferentes".