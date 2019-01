El reloj inteligente de lujo de Díaz-Canel, un TAG Heuer que cuesta 1750 dólares

Publicado el Jueves, 17 Enero, 2019 - 13:32 (GMT-5)

En Cuba no hay transporte, no hay harina para pan, no hay pan, no hay salarios justos, pero su actual mandatario camina por las calles con un reloj de lujo marca TAG Heuer, de 1750 dólares.

Sí, es el reloj que lleva de la mano cuando habla para una audiencia descreída, cuando saluda a los "cubanos de a pie" para reafirmar una imagen de presidente popular, cuando firma leyes que no benefician a ningún ciudadano, cuando camina por La Habana con su esposa Lis Cuesta Peraza, o cuando recibe al presidente español Pedro Sánchez. En fin.

Reloj de Díaz-Canel. Foto: Miguel Díaz-Canel /Twitter

Si nos ponemos a pensar, ¿cuántos producto básicos podría comprar un cubano con el reloj de la persona que hoy gobierna su país, un país que se cae a pedazos?

El primero en percartarse del TAG Heuer en la muñeca de Díaz-Canel fue Alex Otaola en su programa Hola!, a quien llama "vocero de la igualdad social", cuando tiene un reloj que es más de cien veces mayor que el salario mínimo de cualquier cubano.

En una visita a la provincia de Sancti Spíritus, a Díaz-Canel se le puede ver firmando, paseando y rodeado de personas, con su carísimo reloj en mano. ¿Sabrán los cubanos cuál es el precio de la prenda que su presidente lleva en la mano cuando los saluda?

Díaz-Canel en Trinidad / Twitter

Pero a Díaz-Canel, al parecer, no le interesa disimular ni esconder el reloj, pues se le puede ver en varias fotos twiteadas con este.

Díaz-Canel en La Sierpe, Sancti Spíritus / Twitter

El TAG Heuer suizo de Díaz-Canel es de caucho azul, con bisel de cerámica azul mate, según consta en el sitio de compra ubuy.com.

Reloj marca Tag Heuer. Foto: ubuy.com

Y qué decir de sus propiedades: es compatible con iOS y Android, y tiene Wifi. El mandatario, obviamente, no tendrá que llegarse a ningún parque con conexión de La Habana para acceder a la red, ni contratar los nuevos servicios 3G de ETECSA, sino que el Internet lo lleva de la mano.

El reloj puede personalizarse según se quiera, ya sea la correa, las carcasas de titanio o cerámica, también tiene muchísimas aplicaciones, una pantalla de 1.39 pulgadas, y es de uno de los materiales más resistentes en relojes de lujo.

La familia presidencial cubana vive como quiere en un país consumido por la pobreza: Mariela Castro come langostas, el hijo de Fidel, Antonio Castro, pasa sublimes vacaciones a bordo de un yate en Las Islas Griegas y Turquía, Lis Cuesta Peraza se exhibe con sus finas carteras. Y Díaz-Canel, por su puesto, no se podía quedar atrás.