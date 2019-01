Afirman que "más de una persona" estuvo involucrada en el asesinato de la joven de Miami en Costa Rica

Publicado el Miércoles, 16 Enero, 2019 - 19:25 (GMT-5)

El abogado representante de la familia de la joven venezolana-estadounidense, asesinada en noviembre pasado en Costa Rica, aseguró en una entrevista a Telemundo que al menos “cinco personas” estuvieron involucradas en el fatídico incidente.

Joseph Rivera es uno de los abogados de la familia de Carla Stefaniak en San José. Según Rivera se necesitó más de una persona para cometer el “atroz asesinato” y encubrir el “cuerpo en un área boscosa cercana al apartamento” en el que la joven se hospedaba.

“La Fiscalía comparte la tesis de que hubo más de una persona involucrada en el crimen”, agregó.

No obstante, el vocero del equipo legal dijo que hasta la fecha solo hay “coincidencia de ADN de una persona" en la escena del crimen. Aún el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dicho si esta corresponde o no, con el del principal sospechoso del caso, Debismark Espinosa Martínez.

Debismar es un joven nicaragüense de 32 años, quien trabajaba como guardia de seguridad en el alquiler de Airbnb donde la joven se hospedaba. Hasta la fecha, se cree que asesinó a Stefaniak el 28 de noviembre. Su cuerpo semidesnudo fue hallado casi una semana después, con una variedad de lesiones en las extremidades y envuelto en una bolsa de plástico a 300 metros de su habitación.

Por otra parte, tanto Rivera como Carlos Caicedo, padre de la víctima, se encuentran sumamente preocupados ante el lento avance de la investigación. Según declaraciones emitidas al medio, ya van tres veces que se ha cambiado al fiscal del caso y no se les “ha permitido visitar el lugar del crimen”.

“La Fiscalía ha mostrado un comportamiento un poco extraño. ¿Cómo es posible que a esta fecha hayan cambiado tres fiscales diferentes? ¿Qué pasa allí?”, aseguró Caicedo

Carla Stefaniak, de 36 años, llegó a Costa Rica el pasado 22 de noviembre para pasar unas vacaciones junto a su cuñada. Luego de que no se presentara en el aeropuerto y tampoco respondiera mensajes o llamadas de familiares y amigos, la reportaron como desaparecida.

Recientemente, La familia de Stefaniak demandó a la empresa de alojamientos particulares y turísticos, Airbnb. Estos alegan que los propietarios de Villa le Mas, San José, que forman parte de la plataforma internacional de Airbnb no llevaron a cabo “una correcta verificación de los antecedentes del guardia de seguridad”