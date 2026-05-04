Trump hace aparición en el torneo de golf 'Cadillac Championship' celebrado en su resort en Doral

El presidente Donald Trump asistió ayer a la ronda final del Cadillac Championship en su resort Trump National Doral, en Miami, en lo que supuso el primer evento del PGA Tour en un campo de su propiedad desde 2016.

Las cámaras del Golf Channel captaron a Trump en una suite de espectadores, acompañado por su hijo Eric Trump y su enviado de asuntos exteriores Steve Witkoff.

El comentarista de CBS Trevor Immelman también señaló que el presidente había cenado con los jugadores el sábado por la noche. Según reporte de AOL, cuando el golfista Cameron Young embocó su último putt para ganar el torneo, Trump se puso de pie, aplaudió, señaló al campeón y levantó el pulgar.

Young se impuso por seis golpes sobre el número uno del mundo Scottie Scheffler, con un total de -19, y se llevó 3.6 millones de dólares del pozo total de 20 millones.

Margo Martin, asistente especial del presidente, publicó un video en X mostrando a Trump agitando el puño y saludando a una multitud que coreaba «USA».

El regreso del PGA Tour a Doral tiene un trasfondo histórico: el circuito abandonó el venue en 2016 tras las polémicas declaraciones de Trump sobre inmigración y su propuesta de vetar la entrada de musulmanes a Estados Unidos, posturas que el circuito consideró incompatibles con su compromiso de inclusión.

Durante los años de ausencia del PGA Tour, el resort acogió eventos del circuito LIV Golf entre 2022 y 2025. El retorno del circuito tradicional se produce ahora con Trump como presidente en ejercicio.

El resort también fue escenario de otra novedad días atrás: una estatua dorada de 15 pies de Trump fue instalada en Doral, encargada por un grupo de criptomonedas a un costo de 360,000 dólares.

El domingo también hubo un incidente de seguridad: un hombre fue arrestado en Trump National Doral tras agredir a un agente del Servicio Secreto en un puesto de control, y fue acusado de alteración del orden y resistencia al arresto.

Justo tras el último putt de Young, Trump publicó en Truth Social un extenso mensaje anunciando el «Proyecto Libertad», una operación para escoltar buques comerciales atrapados en el Estrecho de Ormuz.

«Países de todo el mundo nos han pedido que ayudemos a liberar sus barcos, bloqueados en el Estrecho de Ormuz, en algo con lo que no tienen absolutamente nada que ver», escribió el presidente.

La iniciativa arrancó este lunes y se enmarca en la crisis con Irán iniciada el 28 de febrero, cuando el régimen iraní bloqueó el estrecho en represalia a ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, dejando varados unos 2,000 buques y disparando el precio del crudo.

Trump ordenó un bloqueo naval contra puertos iraníes el 12 de abril, y advirtió que cualquier interferencia con el Proyecto Libertad «tendrá que ser tratada con fuerza».

Irán rechazó la operación; sus medios estatales la calificaron de «delirio» de Trump, mientras que Estados Unidos lanzó la operación para liberar los buques con el respaldo de sus fuerzas navales en el Golfo de Omán.

Trump regresó a la Casa Blanca en la noche del domingo, mientras su campo en Washington D.C. se prepara para albergar el torneo LIV Golf Virginia la próxima semana, y Doral tiene previsto ser sede de la cumbre del G20 en diciembre de 2026.