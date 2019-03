Sale a la luz un posible décimo hijo de Maradona y no es cubano

Publicado el Miércoles, 20 Marzo, 2019 - 18:28 (GMT-5)

Estos últimos días han sido muy mediáticos para la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona, luego de la aparición de 4 hijos ilegítimos del deportista en Cuba. Sin embargo, todo parece indicar que la historia aún no ha culminado.

Matías Morla -el abogado de Maradona- hizo referencia el miércoles a un décimo hijo, pero en esta ocasión el joven no es cubano sino nacido en La Plata, Argentina.

En una entrevista concedida al diario Pronto, el defensor afirmó que el joven debe tener alrededor de 18 años y que su familia no quiso continuar con el juicio de filiación tras la muerte de su madre en 2005.

No ad for you

La nueva noticia con respecto a la tumultuosa familia del exfutbolista fue brindada por el reportero Luis Ventura, según declaraciones de Morla. "Él tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia Villafañe le confesó esto, y además, le dijo que sabía de los chicos de Cuba"

No obstante, Villafañe -exesposa de Armando Maradona- ha dicho no saber de la existencia de este décimo hijo o de los otros en la Isla.

El joven, identificado como Santiago Lara, había sido señalado como el posible sexto hijo de Maradona en 2016, según Infobae. En aquel entonces, no había salido a la luz la existencia de los cuatro cubanos.

"Soy Santiago Lara y tengo 15 años. Para mí, mi papá siempre va a ser Marcelo Lara, pero por lo que tengo entendido y por lo que me explicaron, supuestamente mi papá es Diego Maradona", se presentó en ese momento el adolescente.

La madre de Santiago, Natalia Garat, murió en 2005 a los 23 años por causa de un cáncer de pulmón. Antes de fallecer, la examante de Maradona le contó a su pareja -Marcelo Lara- que su hijo era fruto de una relación que sostuvo con el futbolista.

Marcelo crió al muchacho como parte de su propia familia pero terminó, eventualmente, contándole toda la verdad.

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Me quedé en shock. No entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años. Y me contó todo. En ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos, y que ahí conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", declaró Santiago.

Hasta el momento, Morla no ha podido afirmar si Maradona mantiene algún tipo de contacto con el joven de 18 años de La Plata -a diferencia de los que viven en Cuba- o si su representado tiene previsto someterse a una prueba de ADN para verificar dicha paternidad.

En caso de que Santiago sea, efectivamente, hijo de Maradona sería el número diez del listado de descendientes.

El mayor es Diego Jr, de su relación con la italiana Cristiana Sinagra; seguido de Dalma y Gianinna, de su matrimonio con Claudia Villafañe. La cuarta, Jana fue fruto de su romance con la marplatense Valeria Sabalain y el quinto es Dieguito Fernando. Los cubanos han sido identificados como: Javielito, Lu, Joana y Harold.

De estos últimos aún se conoce muy poco, solo que Harold posee un gran parecido a su supuesto hermano mayor, Diego Jr.

Maradona y Morla tienen previsto viajar a Cuba, cuando finalice la temporada en Culiacán como entrenador de los Dorados de Sinaloa, para presentarse en la Isla ante los tribunales y realizar las pruebas de paternidad.

A raíz de todos estos sucesos, disímiles han sido las historias y testimonios del exfutbolista durante su estancia en Cuba, cuando fue a recuperarse de su adicción a las drogas en el hospital Las Praderas.

Eileen Díaz, una joven cubana que conoció a Maradona en aquellos tiempos, afirmó al espacio televisivo El diario de Mariana que el deportista se negaba a cuidarse durante sus relaciones sexuales. "Ahí hubo como conflicto por decir 'hay que cuidarse así' y él la negativa, y discusiones que por ahí terminaban en 'bueno, me voy' (...) No me extraña que tenga tres hijos allá".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194