El cantautor Amaury Gutiérrez y el actor Tony Cortés se suman al apoyo a médicos que no quieren volver a Cuba y piden el Parole

Publicado el Jueves, 21 Marzo, 2019 - 06:06 (GMT-5)

El cantautor Amaury Gutiérrez y el actor y presentador Tony Cortés han dado su apoyo en Twitter a los médicos cubanos varados por toda América, África y Europa que decidieron romper su contrato con el Gobierno de la Isla y no regresar a su país durante los 8 años de castigo que les impone el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel . Para los desterrados la única manera de retomar el sentido de sus vidas es la reapertura del Cuban Medical Professional Parole, suspendido por Obama en 2017 y que los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez quieren retomar.

Para conseguir que la iniciativa salga adelante en el Senado de Estados Unidos, los médicos cubanos "libres" han iniciado una fuerte campaña en las redes sociales, que empieza a dar sus frutos.

"Estamos pedientes de todo lo que está sucediendo con ustedes. Les doy mi apoyo y el apoyo de mucha gente de buena fe, que están del lado de Dios. Échenle ganas, como dicen en México. La libertad es lo más grande y casi siempre cuesta muy caro. Les doy todo mi apoyo de corazón y que Dios los bendiga", les dijo Amaury Gutiérrez a través de un vídeo colgado en Twitter.

Por su parte, el actor Tony Cortés, conocido presentador de programas en Miami, recordó a través de un vídeo que "la decisión más grande que uno puede tomar es ser un emigrante, separarse del lugar que te vio nacer, la familia, los amigos, las costumbres, el confort de tu gente. Yo sé que esto lo saben los más de 2.500 médicos cubanos, que decidieron quedarse en Brasil, los 200 que se quedaron en Colombia, en Venezuela. Yo pasé por esta decisión, que lleva lágrimas amargas. Pero no pueden perder la fe en ustedes. Somos libres, no esclavos de un régimen. Este paso que han dado va a tener una gran recompensa. La persecución y el chantaje van a quedar atrás y la libertad les va a alegrar el alma. Quiero que sepan que no están solos. Yo, Tony Cortés, los apoyo".

En la misma línea, el compositor Jorge Luis Piloto, envió a los médicos cubanos un mensaje de aliento en un momento tan difícil como el que están pasando. "Están confundidos, se sienten frustrados, se sienten abandonados y los entiendo. La libertad tiene un precio. Todos vivimos en una sociedad en Cuba en la que el Gobierno pensaba por nosotros; nos decía lo que teníamos que hacer y no es fácil el paso que ustedes han dado, pero es un paso correcto. Sé que tienen familia en Cuba, que no es fácil cómo volverlos a ver. El Gobierno los castiga a ocho años sin poder regresar. En fin, es una dictadura cruel. Pero quiero que sepan que la suerte de ustedes nos preocupa a muchísimos. Todos tenemos una historia de por qué, pero juntos saldremos de esto. Juntos veremos la luz. Solamente quiero mandarles un saludo de fe, fuerza, que todo pasa, todo llega y no me digan que es fácil, desde Miami decirlo. Quiero que sepan a la luz al final del túnel se llega. Fuerza y fe, hermanos".

Luis David Fuentes, de la radio revista de Kentucky, El Kentubano, también se ha solidarizado con los médicos de la Isla que reclaman el Parole.

Les apoya además el doctor cubano Justo J. Sánchez, de la universidad de Harvard. "En un momento de reto, lo que hacemos es formularnos preguntas. Pero yo les propongo algo distinto: la afirmación de que acá tienen hermanos que les apoyan en todo momento".

