Cubana con hipertiroidismo sin tratamiento por falta de insumos para análisis: "¿Es mejor que muera el paciente?"

Vídeos relacionados:

La desesperación de los enfermos en Cuba sigue encontrando eco en las redes sociales, donde los ciudadanos denuncian un sistema sanitario colapsado y desprovisto hasta de los insumos más elementales.

Esta vez fue la usuaria identificada como Mlgn Con Rdguez, quien desde el grupo de Facebook "Madres Cubanas Luchadoras" relató su amarga experiencia: tras meses de espera para hacerse un análisis hormonal vital, la respuesta que recibió en el hospital fue que "no hay tubos para la sangre".

"Supuestamente, según la doctora que me atiende, tengo hipertiroidismo. No tengo tratamiento porque no he podido hacerme el estudio hormonal, a pesar de sentirme muy mal y de estar bajando de peso", denunció.

Tras dos meses de espera para el examen de laboratorio acudió al hospital con la orden médica en mano, pero una técnica le cerró la puerta con un argumento devastador: "Eso se hace en La Habana y aquí no hay tubos".

Incluso la doctora que la atiende confirmó la situación: el hospital no dispone de algo tan básico como un frasco para extraer y transportar la muestra.

"Yo no lo podía creer… después de esperar tanto, la agonía continúa. Solo quien ha tenido un desequilibrio hormonal sabe lo insoportable que es", escribió la paciente, que responsabilizó directamente al gobierno y al Ministerio de Salud Pública por su estado.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook / "Madres Cubanas Luchadoras" / Mlgn Con Rdguez

¿Es más valioso un tubo que una vida?

En su mensaje, Mlgn no se limitó a describir su drama personal, sino que apuntó contra las más altas figuras del régimen.

"Hago responsable al sistema de salud de Cuba si algo me pasa. Y también al ministro, a Díaz-Canel, Marrero y Raúl, que tienen este país en la ruina, donde ni siquiera hay tubos para análisis de sangre. No pasees más, Canel, ocúpate de los problemas de aquí. Y si no, lárgate, porque nadie te soporta", expresó.

Ella cuestiona, con tantas donaciones que entran a Cuba, por qué no hay algo tan sencillo como un tubo para depositar sangre. "¿Eso es tan difícil? ¿Es más valioso un frasco para sangre que una persona? ¿Acaso no pueden gastar dinero en estos tubitos? ¿Es mejor q muera el paciente?".

Su publicación incluye una foto personal "para que nadie diga que me escondo", como forma de dejar constancia pública de su denuncia.

Una enfermedad que no espera

El hipertiroidismo, causado por la producción excesiva de hormonas tiroideas, provoca palpitaciones, pérdida de peso, nerviosismo extremo y complicaciones cardiovasculares.

Sin un diagnóstico adecuado y un tratamiento a tiempo, los riesgos para la vida del paciente aumentan.

La mujer explicó que su única medicación actual es Propranolol, recetado para paliar los latidos acelerados del corazón que provoca la enfermedad, pero sin acceso al análisis hormonal no puede iniciar una terapia específica que detenga el deterioro de su salud.

Una crisis que golpea a todos

El caso generó una ola de solidaridad y también indignación entre otros enfermos que compartieron sus historias.

Una emigrada que padece hipotiroidismo recordó que pasó lo mismo. "Solo recibí atención adecuada cuando salí de Cuba".

Una habanera relató que a su madre le mandaron un tratamiento sin haberle hecho análisis previamente, lo que le provocó reacciones adversas. "No entiendo como funciona la medicina en este país", afirmó.

Una cuentapropista que también sufre de hipertiroidismo reveló que también pasa tiempo sin poder hacerse los análisis. "Y los medicamentos comprándolos por la calle, porque en la farmacia nunca más los he podido comprar".

Una anciana ironizó: "Con el precio de los espejuelos de la Machy se podrían comprar esos tubitos".

Otra mujer señaló que lleva dos años y medio esperando por una colonoscopia: "Si contara todas mis experiencias con el sistema de salud, tendría material para un libro".

El patrón es siempre el mismo: ausencia de insumos básicos, largas esperas y un abandono que empuja a los pacientes a la desesperación.

El derrumbe de la "potencia médica"

El drama narrado por Mlgn Con Rdguez es solo un episodio más en el desplome de la salud pública en Cuba, que durante décadas fue utilizada como propaganda oficial.

Hoy, hospitales sin guantes, sin bisturís, sin reactivos ni tubos de ensayo, son la norma, mientras el gobierno insiste en responsabilizar al "bloqueo" y niega su propia ineficiencia y corrupción.

Mientras tanto, ciudadanos como esta paciente de hipertiroidismo quedan atrapados entre la espera interminable y el riesgo de morir por falta de lo más básico.

Su denuncia, cargada de dolor y valentía, resume lo que millones de cubanos viven en silencio: un sistema que dejó de cuidar a su pueblo y que ni siquiera puede garantizar un simple análisis de sangre.

Preguntas frecuentes sobre el colapso del sistema de salud en Cuba