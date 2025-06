Alertan de posible fraude en solicitud de devolución de permiso de trabajo revocado en EE.UU.

Fuentes de Correo han alertado a una oficina de abogados de Miami de un posible fraude en la solicitud de devolución de permisos de trabajo revocados tras la cancelación del parole humanitario, que deja en riesgo de deportación a 530.000 inmigrantes.

Según explican, una funcionaria de Correos asegura haber "virado a mucha gente con lo de la devolución del permiso de trabajo", porque la dirección a la que deben devolver la tarjeta ofrece dudas.

"Mi paralegal vino bien asustado porque la señora del correo le dijo que ella no está enviando ninguno de esos permisos de trabajo porque no confían. Ella le ha dicho a todos que regresen con su permiso de trabajo por donde vinieron y consulten a un abogado porque la dirección es sospechosa", señalaron en declaraciones a CiberCuba.

Consultada por un espectador de esta plataforma, la abogada de Inmigración Liudmila Marcelo sugiere cautela, esperar quince días antes de devolver la tarjeta por precaución ante el ir y venir constante de decisiones migratorias y llamar primero al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para verificar la dirección a la que deben enviar la tarjeta.

"Están llegando, ciertamente, cartas pidiendo que devuelvan el permiso de trabajo. A ninguno de mis clientes le ha llegado. Me gustaría revisarle a algunos de mis clientes que le haya llegado la carta de devolución del permiso de trabajo, porque quiero leerla. Hasta ahora solamente he visto personas que han publicado, pero no he leído una. A ver, usted pagó 520 USD por ese permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo le llegó en una tarjeta. Usted, además, necesita enviar ese permiso de trabajo para atrás cuando ya se sabe que está revocado. En mi criterio, eso es totalmente ilógico. No he leído la carta, no sé, incluso si va a ser un franqueo pagado que ni siquiera vas a tener que pagar el envío. Imagínense que además de que usted pagó 520 USD por ese permiso de trabajo, tenga que meterlo en un sobre y pagarle al Correo para que se lo envíe para atrás a USCIS. Las órdenes se cumplen. O sea, si USCIS te dice, devuélveme el permiso de trabajo, pues yo lo devolvería, pero yo esperaría", dijo Liudmila Marcelo en declaraciones a CiberCuba.

"Yo esperaría un par de semanas a ver porque realmente yo pagué por ese permiso de trabajo. No lo voy a usar, porque no lo puedo usar, porque fue revocado. Pero me vas a obligar a mí ahora a pagar nuevamente para devolverte el permiso de trabajo", añadió.

Lo más leído hoy:

"Si ya no queda más remedio, pues habría que devolverlo. Pero yo siempre espero. No me gusta ser de las primeras personas en cumplir con las indicaciones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si en estos días la jueza acaba de hacer el fallo y vemos qué pasó. Pero yo de momento lo dejaría aquí. Sí, yo lo voy a devolver, pero dame tiempo. Yo lo voy a devolver en cuanto pueda ir al correo, en cuanto pueda salir, porque no es que yo vaya a recibir la carta y mañana me voy para el correo a mandarlo, porque realmente todo tiene su tiempo en la vida", concluyó.

El 12 de junio de 2025, el DHS revocó de forma inmediata el parole humanitario CHNV, cancelando también los permisos de trabajo de más de 530 000 personas, incluidos miles de cubanos. El 28 de marzo de 2025, tres organizaciones proinmigrantes —CHIRLA, UndocuBlack y CASA— presentaron una demanda federal ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C., argumentando que la revocación masiva viola el debido proceso y exige evaluación caso por caso antes de ordenar deportaciones aceleradas. El litigio sigue en curso, con audiencias en tribunales inferiores.

"Aún no se ha decidido sobre la legalidad de la revocación masiva. Sobre lo que se decidió fue sobre la facultad del Gobierno de suspenderlo sin esperar la decisión de la demanda, y es por ello que está cancelado. Este miércoles se presentaron mociones por estas mismas organizaciones para que el juez a cargo de la demanda apresure el fallo dado el perjuicio tan grave que ha causado a los beneficiarios la cancelación del parole y de los permisos de trabajo", explica la abogada Marcelo.