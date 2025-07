Médico cubano, que huyó de misión en Brasil, detenido por ICE en Texas: "Si me deportan, me suicido"

Vídeos relacionados:

El médico cubano Álvaro Zapata Inza, especializado en Medicina General Integral, permanece detenido desde el 11 de junio de 2025 en el centro de South Texas, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El doctor, que ingresó hace tres años a territorio estadounidense bajo el formulario migratorio I-220A, teme ser enviado de vuelta a Cuba, donde su condición de desertor de una misión médica en Brasil le podría acarrear represalias. En una conversación de WhatsApp, mantenida con una amiga suya que reside en Isla, Zapata le confesó sus intenciones: "Si me deportan, me suicido", dijo en un chat al que ha tenido acceso CiberCuba.

Según la versión que esta amiga, que se hace llamar Abigaíl Corzo, ha compartido con esta plataforma desde Cuba, Zapata Inza escapó de una misión médica en Brasil hace más de tres años. Tras una travesía por Sudamérica, logró llegar a la frontera de México donde solicitó protección internacional. Finalmente pudo acceder a EE.UU. con un I-220A. Hoy, su futuro pende de un hilo.

Desde Cuba, su amiga se ha mostrado preocupada ante la falta de noticias y el riesgo real de que el médico sea deportado. “Él es quien me llama desde el centro de detención. Yo estoy en Cuba, no tengo manera de ayudarlo desde aquí, y él no tiene familia que pueda intervenir por él. Esa es una de las razones por las que he escrito a CiberCuba, con la esperanza de que alguien pueda ayudar”, asegura.

“No sé ya a quién acudir. Estoy desesperada. Su regreso a Cuba implicaría una condena, una vida bajo control, sin libertad para viajar ni ejercer su profesión dignamente”, añade Abigaíl Corzo.

El caso de Zapata Inza recuerda al de otro médico cubano reportado por este medio también en junio de este año. “Tengo miedo de volver”, confesó entonces el doctor detenido en Texas en circunstancias similares, tras abandonar también una misión médica. Estos casos evidencian una preocupante tendencia: galenos que huyen del control del Estado cubano para verse atrapados en el limbo migratorio estadounidense, sin garantías de protección ni seguridad jurídica.

CiberCuba publicó en 2020 una noticia en la que, en plena pandemia, el Dr. Zapata relataba su salida de Cuba y su vida en Brasil, combatiendo el coronavirus, antes de decidir continuar camino hacia Estados Unidos.

Hoy, cinco años después, el mismo médico vuelve a ser noticia, esta vez tras su detención en San Antonio, Texas. Como cientos de cubanos con I-220A, el doctor Zapata se enfrenta al cierre de su caso de asilo y su posterior deportación.

Consultados sobre el tema, médicos cubanos del exilio prefieren no opinar sobre este caso hasta comprobar que, en efecto, Zapata Inza no formó parte de la cúpula de las misiones que se dedica a explotar u extorsionar en las misiones.

CiberCuba se ha puesto en contacto con ICE, pidiendo una entrevista con Zapata Inza, pero en el momento de publicar esta noticia no había recibido respuesta.