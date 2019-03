Dayanara Torres emociona con un video mientras recibe tratamiento contra el cáncer

Publicado el Sábado, 23 Marzo, 2019 - 14:28 (GMT-5)

La ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, se ha sometido a su segunda ronda de radiaciones para combatir su cáncer de piel, el cual reveló públicamente a principios de febrero.

Rodeada de sus seres queridos, la exesposa de Marc Anthony quiso compartir su tratamiento, al cual se somete desde un hospital de Los Angeles, para hacer parte a sus fieles seguidores y "agradecer por tanto".

La exreina de belleza se mostró algo cansada y abatida físicamente, pero con una actitud positiva y buen humor, claves para la lucha contra enfermedades tan terribles como esta.

No ad for you

Junto al video, Dayanara agradeció a varias personas por el apoyo y amor que le están dando en un momento tan difícil de su vida, en el que no solo fue diagnosticada con cáncer, sino que también fue abandonada por su prometido, Louis D'Esposito, al conocerse la noticia.

"A mi Reina Madre, Lela... La que día y noche me da la fuerza que necesito, eres mi todo mami... No debe ser fácil para una Madre tener que ver los golpes que le llegan a sus hijos pero tu gran de de saber que voy a estar bien, a través de todo lo que paso y de de saber que vendrán bendiciones a mi vida... ¡me llena de esperanza y alegría!", escribió.

A sus seguidores les dijo: "Mil gracias por tanto apoyo, por tantas oraciones, por tanto amor... sus oraciones llegan, no importa cuan lejos estemos... De todo corazón les pido, sigan orando, no me suelten... me siento tan agradecida y bendecida de tener el regalo de su amistad".

A la modelo boricua le esperan unas 16 radioterapias, que se enfocan en la radiación sobre su melanoma de piel, provocado por un lunar que desatendió cuando éste comenzó a crecer.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194