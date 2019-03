Colas nocturnas en la Oficoda de Sancti Spíritus: “Mi madre falleció en diciembre y no he podido darle de baja”

Publicado el Viernes, 29 Marzo, 2019 - 08:40 (GMT-5)

La falta de personal que sufren las Oficodas de Sancti Spíritus ha provocado que los usuarios tengan que marcar desde el día anterior para poder ser atendidos, denunció el periódico Escambray.

“Si no te levantaste a las tres de la madrugada y no es lunes, miércoles o viernes, ni pierdas el tiempo, que eso está imposible. Mi mamá falleció el 14 de diciembre y todavía, aunque no he dejado de intentarlo, no he podido darle de baja”, confesó una trabajadora del Tribunal Provincial.

Según la publicación, en la Oficoda Norte de la ciudad solo labora una persona: la administradora; las otras cuatro plazas restantes están desocupadas. En el local no existe bebedero, ni refrigerador, ni su empleada tiene derecho a merienda…

Las colas para ser atendido allí comienzan a hacerse desde la tarde anterior y se extienden durante toda la noche. Solo se realizan trámites días veces a la semana.

Las Oficinas de Control para la Distribución de los Abastecimientos, conocidas como Oficodas, fueron creadas en 1963 para actualizar los datos de las cartillas de racionamiento (la llamada libreta) de alimentos, así como para refrendar las autorizaciones para recibir productos recomendados por los médicos.

A pesar de su importancia en un país como Cuba, donde escasean alimentos básicos, muchos de estos establecimientos presentan una situación material crítica.

“No hay en ellas muebles adecuados, ni cestos de linda apariencia, ni burós presentables, ni baños enchapados. Tampoco uniformes, ni utensilios de limpieza, ni hermosos pisapapeles. Ni pintura de paredes o fachadas”, describió Escambray.

Sus trabajadores, la mayoría mujeres, alegan que tienen demasiado trabajo y cobran un salario muy bajo. Por ello tantas plazas vacantes.

En la provincia hay 41 unidades, y 20 de ellas están a cargo de una sola persona. Muchos locales tienen filtraciones en el techo, las paredes húmedas, la taza del baño rajada y las puertas y ventanas rotas. Hay alguno que incluso comparte espacio con una bodega.

En septiembre pasado el gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió a la necesidad de informatizar las Oficodas, como vía para disminuir la cifra de funcionarios dedicados al papeleo en empresas estatales.

Según el dirigente, es preciso informatizar los datos “importantes, abarcadores y útiles” que actualmente se recogen de forma manual en estos organismos. No se refirió, sin embargo, a la urgencia de mejorar las condiciones de sus trabajadores ni de subir sus sueldos.

