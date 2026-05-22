Díaz-Canel vuelve a prometer comida barata y bienestar mientras los cubanos enfrentan escasez

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canelvolvió a prometer este jueves que la prioridad es que «haya comida» y que el mejor indicador de avance será «la disminución de los precios», durante el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Agricultura en la sede del Grupo Empresarial de Logística (GELMA), en el municipio habanero de Boyeros.

La reunión, que contó con el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el ministro de Agricultura Ydael Pérez Brito, abordó la producción de maíz y soya para alimentación animal, el extensionismo agrícola y el análisis de la cadena de valor de esos granos.

Díaz-Canel reconoció que «producir la comida que el país demanda sigue siendo un desafío apostado en el camino» y advirtió que si a los programas no se les aplica un plan de negocios, «todo se quedará en una línea de deseo».

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El mandatario también prometió "acceso al conocimiento" y "bienestar", aunque admitió que los planes tienen proyecciones a mediano y largo plazo.

El discurso repite casi palabra por palabra lo que Díaz-Canel lleva años prometiendo sin resultados concretos.

En septiembre de 2025, durante una visita a una finca en Alquízar, Artemisa, afirmó que «si tenemos comida por la libre, obligatoriamente bajan los precios».

En mayo de 2024 pidió a los cubanos que sembraran sus propios alimentos y aseguró que «en la misma medida que tengamos más alimentos, tienen que bajar los precios».

En marzo de 2024 admitió que los precios «van a estar elevados» por problemas estructurales, pero prometió no permitir precios «abusivos y especulativos».

Ninguna de esas intervenciones ha revertido la tendencia.

La realidad que enfrentan los cubanos contrasta de forma brutal con el discurso oficial.

Según el Food Monitor Program (FMP), al 17 de mayo de 2026, el 96,91% de la población cubana no tiene acceso adecuado a alimentos.

Cinco provincias —La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba— registran niveles críticos de inseguridad alimentaria, según el mismo organismo.

La libreta de abastecimiento está prácticamente colapsada, sin cubrir necesidades básicas de arroz, azúcar ni chícharos.

La producción de arroz cayó un 81% y la de huevos un 61%, en parte por la escasez de diésel que paraliza al 96,4% de las más de 9,200 mipymes agropecuarias registradas.

Un cartón de huevos llegó a 3,800 pesos cubanos (CUP) y el kilogramo de arroz importado se vende entre 690 y 840 CUP, mientras el salario medio estatal es de apenas 6,930 CUP mensuales, equivalentes a unos 13 dólares al cambio informal.

El abismo entre el discurso y la realidad quedó en evidencia cuatro días antes del Consejo Técnico: el Día del Campesino del 17 de mayo se conmemoró con mercados agropecuarios vacíos o con oferta muy limitada en todo el país.

Cuba importa anualmente alrededor de 800,000 toneladas de maíz y 350,000 toneladas de soya para alimentación animal, una dependencia que los programas anunciados por Díaz-Canel pretenden reducir, aunque sin plazos ni financiamiento claros.

«La mejor innovación que podemos hacer con todos estos programas, es que haya comida», dijo el mandatario este jueves, una frase que los cubanos ya han escuchado demasiadas veces mientras los estantes siguen vacíos.