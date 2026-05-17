Venden comida elaborada en Villa Clara por la crisis energética

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Ante la imposibilidad de cocinar en sus hogares por los apagones y la escasez de combustible doméstico, miles de familias en Santa Clara y los 13 municipios de Villa Clara recurren a puestos de venta de comida elaborada organizados por entidades estatales, según informó la Agencia Cubana de Noticias el pasado sábado.

La medida, presentada por el régimen como un gesto de «solidaridad», es en realidad una respuesta de emergencia a una crisis que el propio gobierno calificó de «aguda, crítica y extremadamente tensa»: en Villa Clara los apagones alcanzaron las 20 horas diarias en mayo, y un balón de gas doméstico llegó a cotizarse hasta en 50,000 pesos cubanos en el mercado informal.

La comercialización incluye sopas, ajiacos, caldosas, ensaladas y platos fuertes a precios que las autoridades califican de asequibles. Participan la Empresa Productora de Pan y Dulce, Comercio y Gastronomía, la Empresa de Productos Alimenticios de Villa Clara, la Empresa EsAzúcar y colectivos agropecuarios.

Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, justificó la iniciativa con una frase que resume la magnitud del colapso: «Todo lo que sea de línea económica ayudará a la familia».

Los propios vecinos, sin embargo, dejan claro que la medida no resuelve nada. María Elena Rodríguez, de la comunidad Camacho, lo dijo sin rodeos: «No resuelve la situación, pero es un alivio tremendo, además está bien cocinada y con buen precio». Pedro Luis Hernández, residente en El Gigante, añadió que «muchos no tienen cómo cocinar en casa».

El trasfondo de esta iniciativa es una de las peores crisis energéticas y alimentarias de la historia reciente de Cuba. El 13 de mayo, la Unión Eléctrica registró un déficit récord de 2,113 MW, superando el récord previo de 2,075 MW del 6 de marzo. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió apagones de 20 a 22 horas diarias en La Habana y reconoció que Cuba no recibió barcos de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026.

La crisis alimentaria corre en paralelo. La libreta de abastecimiento prácticamente colapsó como mecanismo de subsistencia. En Villa Clara, desde febrero, el pan normado quedó restringido solo a menores de 13 años y mayores de 65, se redujo de 80 a 40 gramos por unidad y su precio subió de cinco centavos a 75 centavos.

Esta no es la primera vez que el régimen recurre a este paliativo. En agosto de 2025 se aplicó una medida similar en Camagüey ante los apagones, con idéntico escepticismo e indignación entre la población.

Mientras tanto, la desesperación se traduce en protestas. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas en abril de 2026, un aumento del 29.5% frente a abril de 2025, con consignas como «¡Corriente y comida!» frente a sedes de gobierno en toda la isla.

Díaz-Canel anunció en febrero el plan de contingencia «Opción Cero», que contempla racionamiento severo y autosuficiencia local forzada, confirmando que el régimen no tiene solución estructural para una crisis que lleva décadas gestándose bajo 67 años de dictadura comunista.