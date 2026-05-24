«Lo que más se está vendiendo» en Cuba hoy, según Chequera

El popular humorista Mario Sardiñas, conocido por su personaje Chequera del programa cubano «Vivir del cuento», publicó un nuevo reel en Facebook que resume en 25 segundos lo que ningún parte oficial se atrevería a confesar: en Cuba, el producto más demandado del momento son los extintores.

El video arranca con el pregón de siempre: «productos importados, made in La Cuevita, escoba plástica, haraganes, pechero plástico»... Chequera, fiel a su personaje de vendedor ambulante pícaro, va desgranando su catálogo con la cadencia de quien lleva décadas sobreviviendo en el mercado informal. Hasta ahí, todo normal —o lo que en Cuba pasa por normal—.

Luego viene el guiño: los interruptores eléctricos, protagonistas de su reel viral de marzo, ya no están disponibles. «¿De los interruptores aquellos no le quedan?», pregunta un supuesto cliente. «No, chama, no. Tuve que quitarme de eso, farándula. Mucha demanda», explica con la resignación de quien ha visto agotarse hasta la esperanza.

Y entonces llega el remate. El producto estrella. El artículo de primera necesidad para el cubano de 2026: extintores. Ante la pregunta de para qué sirven ahora, Chequera no duda: «¿Para qué, Pipo? ¡Para apagar la cosa, que está en candela!». El reel acumula más de decenas de miles de reproducciones y casi 10,000 likes, lo que confirma que el humor de Chequera sigue siendo un termómetro preciso del estado de ánimo de la calle cubana.

La broma tiene más capas que una cebolla y más verdad que un parte oficial. En Cuba, «estar en candela» significa estar en problemas graves, y el país lleva años ardiendo en sentido literal y figurado. Santiago de Cuba registró al menos seis incendios significativos entre febrero y abril de 2026, según reportes de principios de mayo: uno destruyó el hogar de dos familias con cinco niños, otro obligó a evacuar a 12 pacientes del Hospital Saturnino Lora tras una falla en un compresor de aire acondicionado.

Los bomberos cubanos, por si fuera poco, enfrentan su propia crisis estructural: los apagones paralizan las bombas de agua y dificultan la extinción de incendios. El déficit eléctrico nacional en abril de 2026 osciló entre 1,630 MW y 1,945 MW, con cortes que afectaron al 55% del territorio nacional. En ese contexto, un extintor no es un chiste: es casi un bien de lujo.

El panorama económico que rodea el humor de Chequera es igualmente desolador. La libreta de abastecimiento está en colapso funcional: bodegas en La Habana solo ofrecían arroz, azúcar y chícharos partidos para miles de clientes asignados. El precio de un paquete de pollo subió de 4,500 CUP a 4,850 CUP en poco tiempo, y alrededor del 36% de la población presenta niveles de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos.

No es casualidad que el 80% de los cubanos considere la crisis actual peor que el Período Especial. Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, y la economía sigue en caída libre. En ese escenario, el personaje de Chequera —que en marzo ya había viralizado un sketch en el que ofrecía «interruptores eléctricos» y sacaba un caldero metálico con la frase «Tócalo pa' que tú veas como viene la corriente»— vuelve a clavar el dedo en la llaga con visión quirúrgica.

Porque cuando lo que más se vende en un país son extintores, la pregunta no es para qué sirven. La pregunta es qué queda por apagar, y si alguien tiene ganas de intentarlo. «Vamos, que me queda uno, señores», remata Chequera. Y en esa última frase cabe toda Cuba.