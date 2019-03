Ministerio de Economía presenta una solución al desabastecimiento en Cuba

Publicado el Viernes, 29 Marzo, 2019 - 06:57 (GMT-5)

El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguró en el Consejo de Ministros de este jueves en La Habana, que para evitar el desabastecimiento y el acaparamiento de productos de primera necesidad en la Isla ha dado orden de aumentar la importación de los productos que están en busca y captura en las tiendas de todo el país.

Según recogió el diario oficialista Granma, en los meses de abril, mayo, junio y julio el país importará aceite, pollo y masa deshuesada (mdm) para producir embutidos, picadillos y "otras ofertas" .

El titular cubano de Economía no explicó por qué esta decisión no se tomó antes, aunque ya desde enero el Gobierno viene hablando de "tensiones financieras" que sufre el país o lo que es lo mismo: no hay dinero.

Así, cuando empezó a escasear el pan en todo el territorio nacional, primero se habló de problemas técnicos en las fábricas encargadas de moler el trigo, para luego asumir que en realidad lo que no había era materia prima.

Gil Fernández dijo este jueves que ha habido incumplimientos "por problemas mecánicos y eléctricos de la industria molinera" y esto es lo que mantiene las afectaciones en la venta de pan por la libre.

Sin embargo, la ministra de Industria Alimentaria, Iris Quiñones, fue más triunfalista al asegurar que en lo que llevamos de marzo se han producido 43.000 toneladas de harina de trigo en el país, sólo 4.000 por debajo de lo previsto.

Tras un febrero con las neveras de la zona de cárnicos completamente vacías en las tiendas cubanas desde Santiago de Cuba hasta La Habana, el pollo reapareció en la Isla a primeros de este mes de marzo. Así lo atestiguaron lectores de CiberCuba que enviaron imágenes a nuestra redacción de las largas colas que se viven en los centros comerciales del varios puntos del país.

Pese a que se dijo que la producción de aceite iba camino de estabilizarse en el país, ahora el ministro habla de importarlo, sin más explicaciones.

