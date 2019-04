Cubanos deportados por México dicen haber pasado experiencias muy duras

Publicado el Sábado, 6 Abril, 2019 - 10:59 (GMT-5)

Un grupo de 57 cubanos deportados por México, que llegó el viernes a La Habana en un avión de la policía de aquel país, contaron las penalidades sufridas en su travesía para intentar ingresar en territorio norteamericano, historias duras a las que la prensa oficialista cubana suele sacar el mayor partido posible para disuadir a otros de hacer lo mismo.

Una de las devueltas, Claudia Mederos, narró a Prensa Latina: “Fuimos engañados, maltratados física y psicológicamente, pasamos días sin comer, tomamos agua de río, dormimos a la intemperie, expuestos a animales salvajes y a miembros de organizaciones criminales que operan en esas zonas... Fue algo muy duro”.

Asimismo, otros dijeron haber sido puestos bajo arresto por más de diez días “sin haber cometido delito alguno. “La realidad supera lo que uno pueda describir, son días en que vives con temor incluso a hablar”, dijo Eduardo Maldonado, de La Habana.

No ad for you

En el reporte audiovisual que realiza la agencia cubana, la periodista entrevista a una mujer de mediana edad que cuenta las dificultades del trayecto, en el cual dice haber tenido que “subir lomas de las que aquí no se ven; teníamos que subirlas y bajarlas a gatas, guinda’os de bejucos”.

“Yo, como emigrante, la experiencia que viví no la vuelvo a vivir –prosigue–, y el cubano que piense salir de aquí, [que piense] que todo eso es fácil y es bueno… Yo extrañé mucho mi país, porque vi muchas cosas feas, mucha violencia. Como cubana, no salgo de mi país jamás. He tenido una experiencia muy triste”.

Otra de las retornadas afirma que su idea era reunirse con su pareja en Estados Unidos, con quien no pudo casarse antes de que aquel se marchara. En lo personal, explica, su intento de emigrar no fue “con ganas de hablar mal de Cuba. Aquí está mi familia. Yo me crié aquí. Y nunca me han maltratado ni me han dado golpes. No tengo nada malo que hablar de Cuba”.

Como colofón al reportaje, la periodista aprovechó para “leerle la cartilla” a su audiencia, al asegurar que las terribles historias de los deportados vendrían a demostrar “que una migración segura y ordenada es mucho mejor”.

Estas personas salieron de forma legal de la Isla pero llegaron a México de manera irregular y ahora han sido devueltos, en virtud de los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países.

Este es el segundo vuelo que la prensa oficialista reporta en los últimos días, de entre los muchos de retornados que llegan a la nación caribeña.

El pasado 27 de marzo arribaron a La Habana otros 66 cubanos que estaban indocumentados en México mientras trataban de llegar a Estados Unidos.

Uno de ellos fue entrevistado por los medios, y recomendó a aquellos que deseen emigrar de esa forma que lo piensen bien “porque están jugando con su vida y se arriesgan a morir fuera de su país”.

Los cubanos siguen tratando de llegar hacia Estados Unidos a pesar de la eliminación de la política de “pies secos, pies mojados”.

Recientemente la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informó que en los últimos meses 6.289 migrantes isleños han entrado a ese país desde suelo mexicano.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194