Trump: "Tengo que encargarme de China, Corea del Norte, Venezuela y de todos los problemas en este mundo"

Publicado el Miércoles, 10 Abril, 2019 - 16:11 (GMT-5)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles no tener interés en leer el informe realizado por el fiscal especial Robert Mueller sobre la llamada “trama rusa”, informó Efe.

"Por lo que a mí respecta no me importa el informe de Mueller, he sido plenamente exonerado. Ni conspiración, ni obstrucción. Tengo que encargarme de China, de Corea del Norte, de Venezuela y de todos los problemas en este mundo", justificó antes de partir a Texas.

Según Trump la investigación, abierta por la supuesta conspiración de su equipo de campaña con el Kremlin para proclamarse vencedor en las elecciones de 2016, fue un intento de golpe de Estado.

No ad for you

"Era una investigación ilegal, que comenzó de manera ilegal; todo en ella era corrupto. Fue un intento de golpe y les vencimos", declaró.

"Lo que han hecho fue una traición, lo que hicieron fue terrible, lo que hicieron fue contrario a la Constitución y a todo aquello en lo que creemos", agregó.

El pasado 22 de marzo, tras casi dos años de trabajo, el fiscal general William Barr envió un resumen de las conclusiones del informe a los líderes del Congreso y a la prensa.

Barr y su asistente, Rod J. Rosenstein, concluyeron que el equipo de Mueller carecía de pruebas suficientes para establecer que Trump cometió ese delito, pero aclararon que tampoco se llegó a exonerarlo del todo.

“Aunque este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, tampoco lo exonera”, dijo Barr.

No obstante, expertos aseguran que la revelación es una victoria para el presidente, quien durante todo este tiempo ha asegurado ser víctima de una “caza de brujas” con la intención de sustituirlo.

Al conocer el resultado del estudio, los demócratas del Congreso exigieron la publicación del documento completo de Mueller, así como la entrega de todos sus archivos de la investigación.

Numerosos ayudantes de Trump, algunos de los cuales ya no están junto a él, fueron interrogados por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Antiguos colaboradores suyos fueron acusados e incluso condenados por delitos que van desde conspiración, hasta mentir a los oficiales del FBI. También fueron imputados 25 agentes de inteligencia rusa y expertos en manipulación de medios sociales. Pero de acuerdo al reporte, ningún estadounidense ha conspirado con el Gobierno de Putin.

"Lo que me interesaría es volver atrás, al origen exacto de dónde comenzó todo", apuntó este martes el mandatario, poco después de criticar la pérdida de tiempo y dinero que significó la "caza de brujas ilegal".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194